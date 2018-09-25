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Основатели Instagram объявили об уходе из компании

Участвовавшие в создании Instagram исполнительный директор Кевин Систром и главный технический директор Майк Кригер заявили о намерении покинуть компанию. Об этом говорится в сообщении Instagram. Они поблагодарили компанию за 8 лет работы и заявили, что «готовы начать следующую главу». Ранее о предстоящем уходе основателей сервиса написала The New York Times.

О причинах своего решения Систром и Кригер не сообщили, отметив лишь, что решили взять паузу для отдыха и снова вернуться к творчеству.

Сервис был запущен в 2010 г. и изначально предназначался для мобильных устройств Apple. В 2012 г. его приобрела компания Facebook за $1 млрд.

Последнее время Facebook подвергается критике за неосторожное обращение с данными пользователей. Из-за несогласия с политикой конфиденциальности компании в мае команду покинул сооснователь и гендиректор WhatsApp Ян Коум. А в сентябре 2017 г. это сделал еще один соучредитель мессенджера Брайан Эктон. Сервис был продан Facebook в 2014 г. за $19 млрд.