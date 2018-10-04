Правительство готовит поддержку малых аэропортов
Минвостокразвития выступило с инициативой обнуления сборов за аэропортовое обслуживание для малых, но социально значимых аэропортов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. Предложение обсуждалось на совещании в Минтрансе 3 октября. Речь шла о семи федеральных казенных предприятиях (ФКП), в которые ранее был включен 81 аэропорт и посадочные площадки. Их дефицит покрывается из субсидий Росавиации, которые в 2017 г. составляли 3,3 млрд руб.
«В рамках ряда поручений (в том числе президента) по развитию аэропортов Дальнего Востока сейчас рассматриваются варианты привлечения перевозчиков в удаленные регионы»,— рассказал один из собеседников издания. В Минтрансе подтвердили обсуждение вопроса, в Минвостокразвития уточнили, что позиция по нему «пока формируется».
«Экономический эффект от обнуления сборов не оправдывает риски», - считает собеседник издания в одном из ведомств. Выпадающие доходы он оценил в 2,1 млрд руб., а субсидии четырем наиболее крупным дальневосточным казенным предприятиям, по его оценке, могут вырасти до 4,6 млрд руб. Если их собственные доходы обнулятся, привлекать авиакомпании и наращивать пассажиропоток им будет сложнее.
Вице-премьер Республики Коми Николай Герасимов считает тему «актуальной» и предлагает распространить ее «для повышения доступности авиации не только на регионы, где аэропорты входят в ФКП, но и на другие северные территории, в том числе на Коми, где аэропортовый комплекс принадлежит республике». Гендиректор авиакомпании Алроса Андрей Гулов говорит о возможном снижению тарифов на перевозку. Долю аэропортовых сборов в цене билета он оценивает в 25–30%.