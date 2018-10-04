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Сроки строительства трассы М-11 могут сдвинуть из-за археологических находок

Госкомпания «Автодор» сообщила на своем сайте о возможном изменении сроков завершения строительства двух участок новой скоростной дороги между Москвой и Петербургом из-за археологических находок. При подготовке полосы отвода дороги обнаружены предметы, которым более 3000 лет, эпохи раннего железного века. В результате было остановлено строительство 7-го и 8-го участков трассы М11 – от 543-го до 684-го км на подходе к Петербургу.

Как сообщает «Автодор», первоначально комитет по культуре Ленинградской области выдал подтверждение об отсутствии в полосе отвода археологических ценностей. Однако весной этого года, когда подрядчик приступил к работам, были найдены остатки древнего очага. В сообщении госкомпании сказано, что «Поселение Войскорово» занимает площадь 7168 кв. м и на сегодняшний день уже найдено более 400 хозяйственных и столбовых ям. В них обнаружили несколько очагов, кварцевые отщепы, фрагмент шлифовального топора и керамических сосудов штрихованной керамики. Также были найдены керамические сосуды, пряслица, ножи, украшения примерно XIV-XV вв. В северной части поселения было найдено много вещей более позднего периода – XVI-XIX вв.

Решение о приостановке строительства будет отменено после завершения археологических работ, пишет «Автодор», не уточняя, когда это может произойти. Ранее строительство обоих участков планировалось завершить в 2018 г.

М11 – это платная скоростная автомобильная дорога Москва – Санкт-Петербург, протяженность которой составит 684 км. Первый участок был открыт в декабре 2014 г. Министр транспорта Евгений Дитрих говорил в сентябре, что трасса будет полностью запущена в середине 2019 г. Общий инвестиционный бюджет проекта – 83 млрд руб.