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Туроператоры сообщили о планах «РоссТура» прекратить работу

Компания «РоссТур» объявит об остановке работы. Об этом сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, передает «Интерфакс».

По ее словам, гендиректор «РоссТура» Александр Недополз сделает объявление «в ближайшее время». Причина, отметила она, заключается в том, что у него нет денег, чтобы оперативно погасить задолженность перед туроператорами, а те в свою очередь не готовы дать ему отсрочку.

О каком количестве туристов может идти речь, пока неясно, добавила Тюрина. «РоссТур» позиционировал себя как центр бронирования — через него бронировали туры у крупных туроператоров другие агентства, пояснила она.

6 октября запланировано совещание в Ростуризме с участием руководства «РоссТура» и туроператоров, заключила пресс-секретарь РСТ.

Как сообщает Ассоциация туроператоров (АТОР) со ссылкой на Недополза, «РоссТур» планирует завершить туроператорскую деятельность и объявит об этом 5 или 8 октября, но при этом продолжит заниматься агентской деятельностью.

Ранее АТОР писал о том, что 2 октября «РоссТур» приостановил сотрудничество сразу с четырьмя крупными туроператорами — PEGAS Touristik, Coral Travel, Sunmar и «Интурист».

В реестр туроператоров внесены сведения о трех юрлицах «РоссТура»: ООО «Развитие Общественной Системы Сервиса и Туризма» (ООО «РоссТур»), ООО «Туроператор РТ-Центр» и ООО «Туроператор Р-Тур». Финансовые гарантии на 50 млн руб. предоставила компания ERV.