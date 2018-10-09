Бизнес

Новости

Новак рассказал о влиянии твитов Трампа на рынок нефти

Сообщения президента США Дональда Трампа, которые он публикует на своей личной странице в Twitter, приводят к суматохе на нефтяном рынке, заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью телеканалу «Россия 24».

«Те эмоциональные всплески, высказывания, твиты, которые идут со стороны руководства США, они вносят сумятицу на рынок. И в принципе рынок не понимает, как действовать, что будет в будущем», – сказал Новак.

По мнению министра, текущая цена нефти «несколько завышена относительно той, если бы не было этих эмоциональных всплесков». Он напомнил, что участники «Российской энергетической недели», среди которых были министр Саудовской Аравии и генсек ОПЕК, говорили о том, что сегодня на цену нефти влияет не столько баланс спроса и предложения, сколько эмоции участников рынка.

Трамп неоднократно высказывался о ситуации с ценами на нефть, в том числе на своей странице в Twitter. Каждый раз его слова отражались на нефтяных котировках. Американский президент называл цены на нефть завышенными и призывал ОПЕК сдерживать их рост. В мае после объявления Трампа о выходе США из «ядерной сделки» с Ираном баррель нефти марки Brent впервые с 2014 г. превысил $80. 3 октября цена барреля достигала $86,29. На момент публикации декабрьский фьючерс на баррель Brent стоит $84,83.

ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены