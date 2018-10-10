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IKEA начнет продавать в России товары для кошек и собак

Шведский оператор магазинов мебели и товаров для дома IKEA весной 2019 г. начнет продавать в России товары для домашних животных — кошек и собак. Об этом заявил генеральный директор розничной сети IKEA в России Понтус Эрнтелл.

В магазинах IKEA в некоторых странах уже продаются товары для домашних животных — например, поилки, лежанки, домики для кошек.

IКЕА — крупнейший в мире мебельный ритейлер с 367 магазинами в 30 странах. Сейчас у компании 14 магазинов в России в 11 городах, а также две дизайн-студии в Москве и одна в Нижнем Новгороде. 10 октября группа отчиталась о росте продаж в России в 2017/2018 финансовом году (завершился 31 августа) на 2%. Абсолютные цифры IКЕА не раскрыла. Годом ранее продажи сети в России падали на 10%.

Генеральный директор розничной сети IKEA в России отметил, что компания снизила цены на 15–20% примерно на 600 товаров, в основном – для кухни и гардеробов. В этом году компания планирует продолжить снижать цены. На какие товары, Эрнтелл не уточнил. По его словам, благодаря этому шагу число проданных товаров в России выросло на 6%. Средний чек при этом не изменился, отмечал он, не раскрывая деталей.