Бизнес / Торговля и услуги

Продажи IKEA в России снова начали расти

Компания готовится к новым партнерствам
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Продажи группы IKEA в России в 2017/2018 финансовом году (завершился 31 августа) выросли на 2%, рассказал гендиректор сети в России Понтус Эрнтелл. Абсолютные цифры он не раскрыл. Годом ранее продажи IKEA в России падали на 10%.

Шведская IKEA – крупнейший продавец мебели и товаров для дома в мире. Сейчас у компании 14 магазинов в России в 11 городах, а также две дизайн-студии в Москве и одна в Нижнем Новгороде. В них клиенты могут спланировать гардеробы и кухни.

IKEA реконструировала несколько торговых центров, напоминает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров: благодаря агрессивной ценовой политике, промоакциям и активизации спроса на рынке продажи выросли.

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