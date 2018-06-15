Зачем ритейлеры активно уменьшают площади магазинов

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Евгений Разумный / Ведомости

В 2018 г. «Леруа Мерлен» открыл шоурум при жилом квартале «Сколковский», IKEA анонсировала открытие торговой точки в ТРЦ «Авиапарк». Эти открытия – первый опыт торговых сетей в России, но не первый в мире: концепция «малого формата» (200–1000 кв. м) была опробована «Леруа Мерлен» во Франции, Испании и Китае, а небольшие магазины IKEA (900–4000 кв. м) уже работают в Великобритании, Канаде, Японии и некоторых странах Европы, говорит Марина Малахатько, директор отдела торговых помещений CBRE в Москве. По ее словам, это позволяет сетям присутствовать в таких местах, где невозможно или затруднительно размещение гипермаркетов. Новые магазины можно условно разделить на два вида: уменьшенные модели полноформатных объектов или шоурумы для демонстрации популярных товаров и консультаций по их подбору.

Площадь дизайн-студии ИКЕА в «Авиапарке» составит около 300 кв. м, разместится она в зоне товаров для дома, сообщила пресс-служба торгового комплекса. Магазин скорее будет похож на справочное бюро: посетители с помощью специалистов компании смогут спроектировать кухню или гардероб, получить информацию о наличии товара, возможностях по доставке и сборке мебели, заказать понравившееся в интернет-магазине. Похожие услуги предлагает потребителям и шоурум «Леруа Мерлен квартира» в UP-квартале «Сколковский». Застройщик последнего, ФСК «Лидер», построил из грузовых контейнеров павильон в 125 кв. м: его посетители могут выбрать любое из 35 000 наименований в электронном каталоге, воспользоваться услугой бесплатной доставки малогабаритных товаров, а также оформить заказ на ремонт или выбрать дизайн-проект с учетом планировок новостроек квартала. «Идея открыть магазин появилась более года назад, полгода ушло на обсуждение с партнерами деталей проекта», – рассказывает руководитель направления по продуктовому маркетингу ФСК «Лидер» Мария Штейнман.