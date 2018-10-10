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FT назвала основного кандидата на пост Маска в совете директоров Tesla

Основной кандидат на пост председателя совета директоров Tesla вместо Илона Маска — Джеймс Мердок, который является неисполнительным директором компании. Об этом рассказали Financial Times два человека, знакомых с ходом обсуждения этого вопроса.

По их словам, Мердок «подал сигнал, что хочет эту работу». Другой источник отметил, что рассматриваются также кандидаты, которые не занимают каких-либо должностей в Tesla.

Как отмечает FT, Маск также «благоволит» независимому директору Tesla Антонио Грациасу, но тот «может быть недостаточно независимым из-за его участия в компаниях Маска». Он инвестировал и в Tesla, и в SpaceX.

Маск отказался давать комментарий. Мердок посоветовал обратиться в Tesla. Компания также отказалась давать комментарии.

Мердок — друг Маска. Он стал одним из двух независимых директоров, которые вошли в совет директоров Tesla в 2017 г. , чтобы уменьшить критику в «потакании желаниям Маска». Однако, пишет FT, это не имело желаемого эффекта: совет директоров — и Мердок в том числе — вновь подвергся критике после того, как поддержал решение Маска отказаться от сделки с комиссией по ценным бумагам США (SEC), которая обвинила его в мошенничестве.

SEC подала в суд на Маска 27 сентября из-за сообщений Маска в Twitter о намерении сделать Tesla непубличной компанией. Маск поначалу отказался от сделки с регулятором, однако спустя три дня все-таки достиг с ним соглашения. По этому соглашению он должен, в частности, покинуть пост председателя совета директоров Tesla и будет отстранен от этой должности на три года.