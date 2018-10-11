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Ozon начал тестировать доставку лекарств на дом

Онлайн-ритейлер Ozon получил лицензию на фармацевтическую деятельность и начал тестировать доставку лекарств на дом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора компании Александра Шульгина.

Собеседник агентства уточнил, что компания открыла на базе своих складов две офлайн-аптеки, где посетители могут купить безрецептурные препараты или заказать их на дом. Доставка работает в тестовом режиме для жителей Москвы и Твери, в этих городах работают обе аптеки. В аптеках не представлены рецептурные лекарства, поскольку онлайн проверить достоверность рецепта на них нельзя, пояснил Шульгин. Всего компания предлагает более 3000 препаратов.

«Клиент может получить безрецептурные лекарства на дом, если даст поручение доставить их из аптечного пункта. Условно, если я болею, и не хочу сам идти в аптеку — я могу попросить кого-то мне лекарства принести. То есть даю поручение совершить некую операцию. В нашем случае речь идет о поручении клиента, которое он дает компании Ozon», — пояснил руководитель Ozon.

Ozon начал тестировать доставку лекарств в преддверии легализации их дистанционной продажи в России, отмечает агентство. Правительство осенью 2017 г. внесло в Госдуму законопроект, разрешающий аптечным организациям продавать безрецептурные препараты через интернет. При этом дистанционная продажа рецептурных лекарств запрещается. В конце прошлого года Госдума приняла его в первом чтении.

11 октября лекарства через свой маркетплейс «Беру» начали продавать «Яндекс» и Сбербанк. Пока заказанные лекарства можно забрать только в аптеке «Здравсити». Нелекарственные товары «Беру» доставляет, как и другие товары: через курьера, по почте, через постаматы. Пока лекарства продаются только в Москве и Подмосковье, остальные товары — по всей стране.

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