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«Яндекс» и Сбербанк начали продавать лекарства через маркетплейс «Беру»

На торговой площадке «Беру» появился раздел «Здоровье», в котором можно купить лекарства и другие товары аптечного ассортимента. Об этом говорится в сообщении «Яндекс.Маркета» (есть в распоряжении «Ведомостей»).

Лекарства можно забрать только в аптеке «Здравсити», а нелекарственные товары «Беру» доставляет, как и другие товары: через курьера, по почте, через постаматы, уточняет «Яндекс.Маркет». Компания планирует, что к концу года ассортимент раздела «Здоровье» достигнет более 70 000 товаров. Какой сейчас ассортимент в этом разделе – не уточняется.

«Ведомости» убедились в том, что в «Беру» можно купить товары аптечного ассортимента. Например, там продаются тонометры, линзы, витамины и антибиотики. Лекарственные препараты, даже таблетки от кашля, действительно недоступны для доставки, их можно забрать только в аптеке.

Пока что лекарства продаются только в Москве и Подмосковье, остальные товары — по всей стране, говорится в сообщении «Яндекс.Маркета». До конца года компания планирует расширить продажу лекарств и для жителей других крупных российских городов.

Сбербанк и «Яндекс» договорились создать интернет-магазин на базе «Яндекс.Маркета» в 2017 г. В мае маркетплейс «Беру» начал работать в тестовом режиме. Там можно приобрести также электронику, еду, компьютерную и бытовую технику, товары для дома и дачи, детские товары и товары для животных. Президент Сбербанка Герман Греф называл этот проект «российским Amazon».

Как выглядит магазин без касс и продавцов от Amazon