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В «Шереметьево» вынужденно сел Sukhoi Superjet «Аэрофлота»

Пассажирский лайнер Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) совершил вынужденную посадку в московском аэропорту «Шереметьево», никто не пострадал, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы. «Вынужденная посадка прошла благополучно. По предварительным данным — неисправность одного из датчиков», — сказал источник.

По имеющимся данным, у самолета «Аэрофлота», выполнявшего рейс из Москвы в Ханты-Мансийск, сработал датчик невыпуска стойки шасси. Сейчас крупнейший российский авиаперевозчик эксплуатирует 48 SSJ100.

На этой неделе аварию потерпел SSJ100 авиакомпании «Якутия». При посадке в аэропорту Якутска самолет выехал на ремонтируемый участок полосы и снес обе основных стойки шасси. Предварительно причиной инцидента названо обледенение полосы.

В прошлом году «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) сообщили, что надежность и исправность SSJ100 с июля 2016 г. по июнь 2017 г. увеличились. Эксплуатационная надежность достигла 97,85% против 96,94% годом ранее, число отказов и неисправностей на 1000 часов полета сократилось на 40% до 89,6.