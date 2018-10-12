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В «Шереметьево» вынужденно сел Sukhoi Superjet «Аэрофлота»

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Пассажирский лайнер Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) совершил вынужденную посадку в московском аэропорту «Шереметьево», никто не пострадал, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы. «Вынужденная посадка прошла благополучно. По предварительным данным — неисправность одного из датчиков», — сказал источник.

По имеющимся данным, у самолета «Аэрофлота», выполнявшего рейс из Москвы в Ханты-Мансийск, сработал датчик невыпуска стойки шасси. Сейчас крупнейший российский авиаперевозчик эксплуатирует 48 SSJ100.

На этой неделе аварию потерпел SSJ100 авиакомпании «Якутия». При посадке в аэропорту Якутска самолет выехал на ремонтируемый участок полосы и снес обе основных стойки шасси. Предварительно причиной инцидента названо обледенение полосы.

В прошлом году «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) сообщили, что надежность и исправность SSJ100 с июля 2016 г. по июнь 2017 г. увеличились. Эксплуатационная надежность достигла 97,85% против 96,94% годом ранее, число отказов и неисправностей на 1000 часов полета сократилось на 40% до 89,6.

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Бизнес
Новости

Гендиректор «Якутии» уволилась после инцидента с Superjet

Ведомости
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Авиакомпания «Якутия» расторгла договор с гендиректором Ольгой Федоровой, сообщил «Интерфакс».

«Очень надеюсь, что мое решение поможет компании выжить и развиваться дальше. Ни капли не сомневаюсь в компетенции инженерно-технической и коммерческих служб и подразделений, в способности компании обеспечивать безопасность полетов, соответствовать требованиям ФАП», — сообщила Федорова в письме, которое цитирует агентство.

Сегодня председатель совета директоров «Якутии», первый зампред правительства Якутии Алексей Колодезников сообщил, что написал представление об увольнении Федоровой главе региона. «Основной причиной является необходимость обеспечения безопасности полетов», — сказал Колодезников «Интерфаксу». Помимо этого, в представлении указано на угрозу аннулирования сертификата эксплуатанта и нестабильное финансовое состояние авиапредприятия.

Федорову, бывшего министра экономики Якутии, назначили гендиректором авиакомпании «Якутия» в 2014 году. 

Работа «Якутии» постоянно вызывает нарекания у республиканских властей. Глава Якутии Айсен Николаев в этом году высказывал претензии в связи с постоянными задержками, финансовым состоянием компании и ее прозрачностью. «Та огромная материальная помощь, которую получила компания, недостаточно эффективно использовалась и используется», — говорил, в частности, Николаев. Власти республики выделили 2 млрд руб. на поддержание «Якутии» как стратегического для региона перевозчика. Общая задолженность авиакомпании приближается к 6 млрд руб.

9 октября самолет авиакомпании с 5 членами экипажа и 91 пассажиром на борту выкатился на ремонтируемый участок ВПП аэропорта «Якутск» с подломом основных стоек шасси. За медицинской помощью обратились пять человек. Выяснилось, что самолет SSJ-100 эксплуатировался с отложенной неисправностью — неисправным реверсом одного двигателя, и Росавиация поставила вопрос об ограничении сертификата эксплуатанта «Якутии». По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

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Политика
Новости

Рогозин назвал время следующего полета экипажа аварийного «Союза»

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Космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг, чей полет к МКС накануне аварийно прервался из-за неисправности ракеты-носителя, полетят в космос уже весной 2019 г. Об этом написал в Twitter директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. «Мы вернулись в Звёздный. Ребята обязательно полетят. Планируем их полёт на весну следующего года», — сообщил чиновник.

Рогозин опубликовал также фото в самолете с космонавтом и астронавтом.

Члены экипажа аварийно приземлившегося накануне в Казахстане космического корабля «Союз МС-10» россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг сегодня прибыли с космодрома «Байконур» в Москву. Самолет Ту-134 с Овчининым и Хейгом приземлился на военном аэродроме «Чкаловский», передал с места события корреспондент «РИА Новости». Их доставили в находящийся поблизости комплекс подготовки космонавтов «Звездный городок» для послеполетной реабилитации.

В четверг 11 октября произошла первая с 1983 г. авария в советской и российской пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель «Союз-ФГ» не смогла вывести космический корабль «Союз МС-10» с новым экипажем МКС на орбиту из-за неисправности, но космонавтам удалось задействовать систему спасения и приземлиться в аварийном режиме.

Космонавты Овчинин и Хейг вернулись на Байконур после аварийного запуска «Союза МС-10»Фото

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Финансы
Новости

Курс доллара стабилизировался после трех дней падения

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Курс американского доллара в пятницу в ходе азиатской сессии стабилизировался после падения по итогам трех дней подряд.

Евро в пятницу утром торговался в районе $1,1595 против $1,1593 на закрытие прошлой сессии после достигнутого на этой неделе пика в $1,6009. За доллар сейчас дают 112,37 иены против 112,36 иены в четверг.

Индекс ICE U.S. Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, поднялся на 0,03%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, увеличился на 0,01%, пишет «Интерфакс».

По итогам американских торгов в четверг индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 545,91 пункта (2,13%), S & P 500 опустился на 2%, Nasdaq Composite — на 1,25%.

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Политика
Новости

«Ромир» зафиксировал рост среднего чека россиян в сентябре из-за роста цен

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Сумма среднего чека жителя России за один поход в магазин в сентябре выросла с 495 руб. до 519 руб. после снижения, наблюдавшегося пять месяцев — с апреля по август, показал регулярный мониторинг холдинга «Ромир». В Москве сумма среднего чека составила 720 руб., а в Санкт-Петербурге – 668 руб.

Социологи винят в росте чека рост цен, который россияне стали ощущать после летнего затишья. «При таком ощутимом изменении размера среднего чека на фоне скромного роста общих расходов можно говорить о том, что россияне уже ощутили рост цен и не смогли ему противостоять. Сентябрь потребовал расходов, в частности, на непродовольственные товары. Доля продуктов в общей корзине затрат в сентябре снизилась до 50,2% с 51% в августе», — пишут исследователи.

В августе «Ромир» зафиксировал сокращение объема свободных денег у российского населения на 12,9% по сравнению с июлем 2018 г. до 23 600 руб.

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Финансы
Новости

ЦБ отозвал лицензию у «Пир банка»

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Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Пир банка» (банк Проминвестрасчет), говорится в сообщении ЦБ.

Лицензия отозвана в связи с нарушениями законодательства и нормативных актов ЦБ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в части полноты и достоверности направлявшихся сведений, в том числе по операциям, подлежащим обязательному контролю.

«ООО "Пир банк" на протяжении длительного времени находился в поле зрения ЦБ в связи с проведением транзитных сомнительных операций. Снижение объема указанных операций происходило исключительно по результатам применения регулятором соответствующих мер воздействия ограничительного характера... Данные обстоятельства свидетельствовали об отсутствии у руководства и собственников кредитной организации намерений предпринимать действенные меры, направленные на пресечение вовлеченности в сомнительную деятельность ее клиентов», — пишет ЦБ. Регулятор четыре раза в течение последних 12 месяцев применял в отношении банка меры надзорного воздействия, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение денежных средств населения.

«Пир банк» с головным офисом в Москве на 1 октября занимал 296-е место в банковской системе России по величине активов. Он принадлежит физическим лицам. «Пир банк» стал 48 банком, у которого ЦБ отозвал лицензию с начала 2018 г.

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Бизнес
Новости

Глава Якутии может уволить гендиректора авиакомпании «Якутия»

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Председатель совета директоров авиакомпании «Якутия», первый зампред правительства Якутии Алексей Колодезников направил главе региона представление об увольнении гендиректора авиакомпании «Якутия». «Отправил письмо главе региона о рассмотрении увольнения Ольги Федоровой с должности генерального директора авиакомпании "Якутия". Основной причиной является необходимость обеспечения безопасности полетов», — сообщил Колодезников «Интерфаксу».

Помимо этого, в представлении указано на угрозу аннулирования сертификата эксплуатанта и нестабильное финансовое состояние авиапредприятия.

Работа «Якутии» не впервые вызывает нарекания у республиканских властей. Сам глава Якутии Айсен Николаев высказывал претензии в связи с постоянными задержками, финансовым состоянием компании и ее прозрачностью. «Та огромная материальная помощь, которую получила компания, недостаточно эффективно использовалась и используется», — говорил, в частности, Николаев.

Власти республики выделяют 2 млрд руб. на поддержание «Якутии» как стратегического для региона перевозчика. Общая задолженность авиакомпании приближается к 6 млрд руб.

9 октября самолет авиакомпании с 5 членами экипажа и 91 пассажиром на борту выкатился на ремонтируемый участок ВПП аэропорта «Якутск» с подломом основных стоек шасси. За медицинской помощью обратились пять человек. Выяснилось, что самолет SSJ-100 эксплуатировался с неисправным реверсом одного двигателя, и Росавиация накануне поставила вопрос об ограничении сертификата эксплуатанта «Якутии». По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Авиакомпания «Якутия» базируется в аэропорту Якутска, контролируется республиканскими властями. Парк состоит из 23 лайнеров: пяти SSJ-100, пяти Boeing-737NG, одного Boeing-757-200F, шести Ан-24 и такого же количества Bombardier Q300/400.

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Бизнес
Новости

Shell решила избавиться от нефтяного проекта в Венесуэле

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Англо-голландская нефтяная компания Shell решила продать свои 40% в совместном предприятии Petroregional del Lago с государственной нефтяной компанией Венесуэлы PDVSA, сообщило агентство Reuters. Покупатель — французская Maurel & Prom, которую контролирует индонезийская госкомпания Pertamina, отмечает агентство.

По сведениям Reuters, с предприятия постоянно крадут оборудование, а перебои с электроснабжением в находящейся в глубочайшем кризисе Венесуэле происходят практически каждый день. Кроме того, венесуэльский партнер задерживает дивиденды и не снимает запрет на независимый экспорт нефти с проекта, недовольна Shell. «Зарубежные компании, работающие в СП с PDVSA, в частном порядке постоянно жалуются на запутанный бюрократизм, условия контрактов и общий дефицит ресурсов», — пишет агентство.

Цена сделки за актив мощностью 33 000 баррелей в сутки пока неизвестна. По данным Reuters, переговоры приостановлены из-за внезапно возникшего вопроса о «входном бонусе» в проект. Ни одна сторона сделки не прокомментировала ситуацию.

Pertamina пыталась купить долю в другом СП в Венесуэле еще в 2013 г., но не получила разрешения правительства.

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Авто
Новости

Власти могут увеличить утилизационный сбор на автомобили на 30%

Ведомости
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На встрече с представителями автоконцернов в Сочи 29 сентября вице-премьер Дмитрий Козак предложил отраслевой рабочей группе рассмотреть возможность увеличения финансирования национального проекта «Международная кооперация и экспорт», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По их информации, на финансирование проекта будет направлена часть средств утилизационного сбора. По словам источника издания в правительстве, соответствующее предложение уже направлено в Минпромторг и рассматривается как «поддержка локализации производства машин в России». Аппарат вице-премьера предложил Минпромторгу рассмотреть увеличение утилизационного сбора на 30% «в пределах экономической целесообразности ввоза в Россию импортных автомобилей».

Помимо этого рассматривается возможность передачи действующих механизмов субсидирования (льготные кредиты и лизинг, программы «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль») на уровень регионов с софинансированием из федерального бюджета, рассказал один из источников. По информации газеты, новая схема субсидирования может быть распространена и на другие отрасли.

По мнению источников в отрасли, передача господдержки в регионы вызовет дисбаланс конкуренции из-за различий в условиях для лоббизма концернов. Производителям с мощностями в разных регионах будет сложно учесть все расходы, появится риск их «задвоения» при субсидировании.

Утилизационный сбор с 2014 г. перечисляют все концерны, однако российским предприятиям его неофициально компенсируют через промышленные субсидии из бюджета. Таким образом сбор выполняет роль протекционистского барьера против импорта.

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Политика
Новости

NBC: США и Турция достигли договоренностей об освобождении пастора Брансона

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Власти США и Турции тайно достигли договоренностей, согласно которым американский пастор Эндрю Брансон будет освобожден после судебного заседания (состоится 12 октября) в обмен на ослабление экономического давления со стороны Вашингтона, передает телеканал NBC со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников.

В администрации США рассчитывают, что пастор вернется в США в ближайшие дни. Более подробные условия соглашения не раскрываются. «Мы продолжаем верить, что пастор Брансон невиновен, и слушания, назначенные на пятницу, станут возможностью для турецкой судебной системы освободить гражданина США», — заявил один из источников.

Представитель госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что ничего не знает о каких-либо договоренностях относительно освобождения Брансона.

Американского пастора турецкие власти арестовали в 2017 г. Ему были предъявлены обвинения в пособничестве Рабочей партии Курдистана и организации FETO (обе запрещены в Турции). Последнюю Анкара считает организатором попытки госпереворота, предпринятой в 2016 г. В июле суд смягчил меру пресечения, отправив Брансона под домашний арест. Пастору грозит 35 лет тюрьмы.

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Финансы
Новости

«Коммерсантъ» узнал о планах Сбербанка установить в отделениях постаматы

Ведомости
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Сбербанк планирует привлечь интернет-ритейлеров к открытию пунктов выдачи онлайн-заказов — постаматов — в своих отделениях, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. По его словам, тем самым банк хочет загрузить 150 000 кв. м пустующих площадей. В числе партнеров рассматриваются онлайн-ритейлеры в сегменте non-food, отмечает газета.

О намерениях Сбербанка слышали ранее президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов и управляющий партнер ГК «220 Вольт» Алексей Федоров. Гендиректор PickPoint Надежда Романова рассказала, что банк рассматривал возможность установки постаматов в населенных пунктах с населением около 5000 человек для повышения рентабельности своих отделений.

В рамках эксперимента в круглосуточной зоне нескольких отделений Сбербанка уже работают постаматы PickPoint для самовывоза заказов.

В апреле Сбербанк и «Яндекс» закрыли сделку по созданию совместного предприятия, которое будет развивать маркетплейс «Беру» на базе «Яндекс.Маркета». Операционный директор «Яндекса» Грег Абовский ранее заявлял, что компания видит возможность установки постаматов в отделениях банка.

В Сбербанке «Коммерсанту» не смогли подтвердить информацию о планах по открытию пунктов выдачи онлайн-заказов.

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Политика
Новости

Спецпрокурор Мюллер передал адвокатам Трампа вопросы по «российскому делу»

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Спецпрокурор Роберт Мюллер передал адвокатам президента США Дональда Трампа вопросы, касающиеся расследования дела о вмешательстве России в президентские выборы в 2016 г. Юристы Трампа занимаются подготовкой ответов в письменном виде, передает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Трампу были заданы вопросы только по «российскому делу», другие темы затронуты не были, отметил телеканал. Однако не исключено, что в будущем будут заданы дополнительные вопросы. Факт передачи вопросов свидетельствует о том, что расследование подходит к концу, уточнили источники CNN.

«Мы находимся в постоянных консультациях со спецпрокурором и не комментируем эти обсуждения», — прокомментировал ситуацию адвокат Трампа Джей Секулов.

В начале сентября New York Times писала, что Трамп согласился дать письменные показания. Об этом он сообщил в письме Мюллеру, передавало агентство Reuters со ссылкой на источник. После получения письменных ответов Мюллер может попросить Трампа о личной встрече, отмечала газета.

На данный момент Трамп не проходит по делу ни обвиняемым, ни свидетелем. Расследование о российском вмешательстве в выборы ведется с 2016 г. Сам Трамп считает его «охотой на ведьм». В Кремле неоднократно отвергали обвинения во вмешательстве. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными».

Дональд Трамп и его связи с Россией

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