Renault и «Ростех» объявили о принудительном выкупе акций «АвтоВАЗа»
Alliance Rostec Auto (совместное предприятие «Ростеха» и Renault-Nissan) объявило о принудительном выкупе акций «АвтоВАЗа». Об этом говорится в сообщении компании.
Речь идет об обыкновенных акциях и привилегированных акциях типа «А», цена выкупа первых – 12,4 руб., а вторых – 12,2 руб., уточняет компания. «АвтоВАЗ» составит список владельцев выкупаемых ценных бумаг к 30 ноября 2018 г.
К концу сентября Alliance Rostec Auto довело долю в «АвтоВАЗе» до 96,6%, выкупив 13,1% акций у миноритариев. В результате преодоления порога в 95% компания смогла объявить принудительный выкуп.
Производитель автомобилей «АвтоВАЗ» проведет делистинг, сообщал ранее гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов. Он напомнил, что акционеры проводят рекапитализацию компании. «АвтоВАЗ» провел IPO в 2008 г. Сейчас акции компании торгуются на Московской бирже. К 16.50 мск цена одной бумаги составляла 12,15 руб.