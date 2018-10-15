Renault и «Ростех» объявили о принудительном выкупе акций «АвтоВАЗа»

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«Дождь»: подозреваемый в отравлении Скрипалей работал официантом в петербургском бистро

Один из подозреваемых в отравлении Скрипалей – Александр Мишкин (по информации Bellingcat и The Insider, это настоящее имя Александра Петрова) во время учебы работал официантом в бистро «Гарсон». Об этом написал в Facebook арт-консультант Николай Евдокимов, который в 2000 г. работал с Мишкиным и узнал его после интервью главному редактору RT Маргарите Симоньян. Евдокимов также подтвердил эту информацию «Дождю» и прислал совместную с Мишкиным фотографию.

«А помните, в «Гарсоне» году в 2000-м работал официант Саша? Вот этот Александр Петров, который вместе с Бошировым, как-то больно на него похож. Саша, насколько я помню, учился на врача», – написал Евдокимов в Facebook. В комментариях под его записью несколько человек также вспомнили Мишкина.

Мишкин был «в меру открытым, циничным, нормальным» молодым человеком, рассказал «Дождю» Евдокимов. По его словам, в то время «Гарсон» было одним из самых «достойных» мест Санкт-Петербурга, где официант получал хорошие деньги.

Ранее другая знакомая Мишкина – Наталья Бажанова из поселка Лойга (по информации Bellingcat и The Insider, там он родился и вырос) узнала в нем одного из подозреваемых в отравлении Скрипалей. Бажанова вспомнила, что Мишкин после школы «поехал поступать в военное», а потом в поселке появились слухи, «что он начал работать в ФСБ или где там еще».

Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери в начале марта. Великобритания обвинила в происшедшем Россию, указав, что Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок». В начале сентября британские власти назвали Александра Петрова и Руслана Боширова предполагаемыми исполнителями отравления. По данным Лондона, они – сотрудники ГРУ. После этого Петров и Боширов дали интервью телеканалу RT, в котором рассказали, что не имеют отношения к отравлению. По их словам, они приехали в Солсбери посмотреть собор.

The Insider и Bellingcat после выпустили два расследования, в которых утверждается, что настоящее имя Боширова – Анатолий Чепига, а Петрова – Александр Мишкин. По данным The Insider и Bellingcat, Чепига – полковник ГРУ, а Мишкин – военный врач.

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