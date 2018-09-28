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СП «Ростеха» и Renault-Nissan собрало больше 96% «АвтоВАЗа»

Alliance Rostec Auto (совместное предприятие «Ростеха» и Renault-Nissan) сегодня объявило, что его доля в акционерном капитале «АвтоВАЗа» выросла с 83,5% до 96,6%. 13,1% акций были выкуплены у миноритариев, следует из сообщения компании.

О близком делистинге «АвтоВАЗа» на этой неделе объявил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов. По его словам, акционеры проведут дальнейшую рекапитализацию компании.

Этой весной доля Alliance Rostec Auto выросла с 64,6 до 83,5% после второго этапа рекапитализации «АвтоВАЗа». «АвтоВАЗ» может провести делистинг после того, как Alliance Rostec Auto B.V. доведет свою долю в капитале производителя автомобилей до 100% в результате оферты и принудительного выкупа акций, говорил в конце августа старший вице-президент группы Renault и руководитель региона Евразия Николя Мор.

«АвтоВАЗ» провел IPO в 2008 г. Сейчас акции компании торгуются на Московской бирже.