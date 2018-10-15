Путин поручил не допустить увеличение стоимости ЦКАД

Правительство одобрило поправки ко второму чтению законопроекта о запрете возврата продуктов из торговых сетей поставщикам, сообщил первый замруководителя думской фракции «Единая Россия» Андрей Исаев. Поправки несколько смягчают изначальную формулировку, внесенную группой депутатов во главе с зампредседателя парламента Ириной Яровой: запрещается возврат только скоропортящихся продуктов.
«В результате состоявшейся дискуссии, в которой участвовали председатель правительства, председатель Госдумы, было принято согласованное решение о том, что не подлежат возврату продовольственные товары, срок хранения которых не превышает 30 дней», — передал «Интерфакс» слова Исаева.
«Сегодня соответствующие поправки одобрены на правительственной комиссии, мы ожидаем, что они будут внесены в Госдуму, и поскольку они в полном объеме выполняют наши договоренности, мы их, безусловно, поддержим», — отметил депутат.
24 июля Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете ритейлерам возвращать непроданный товар поставщикам. После этого торговые сети заявили, что это может привести к дефициту товаров из-за сложности планирования продаж. Яровая тогда ответила, что «запугивание дефицитом продуктов – не более чем вброс недостоверной информации лоббистами торговых сетей и грубый обман россиян».
Первый вариант законопроекта предусматривал запрет на возврат всех продовольственных товаров, в том числе хлеба и молока. «Распространять такой запрет на соль и крупу или консервы, с нашей точки зрения, не имеет большого смысла», — заметил сегодня Исаев.