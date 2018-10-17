СМИ узнали о планах PepsiCo продать завод по производству «Ессентуков»

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NYT связала подозреваемых по делу о пропаже журналиста с саудовским принцем

Фигуранты дела о пропаже саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи связаны с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом Аль Саудом, сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, один из подозреваемых часто сопровождал принца в его зарубежных поездка. Речь идет о человеке по имени Махер Абдулазиз Мутреб, которого турецкие власти подозревают в причастности к исчезновению журналиста, пишет газета. Он был замечен вместе с Мухаммедом ибн Салманом на выходе из самолета в Париже и Милане, утверждает издание. Также Мутреб был вместе с принцем во время его визитов в Хьюстон, Бостон и в штаб-квартиру ООН в этом году. В подтверждение газета опубликовала несколько снимков из зарубежных поездок Мухаммеда ибн Салмана, на которых присутствует Мутреб.

Трое других подозреваемых, по данным издания, связаны со службой безопасности наследного принца. Пятый является судебным врачом и занимает важные должности в МВД Саудовской Аравии и медицинских учреждениях, что свидетельствует о его связях с руководством страны, пишет NYT.

Обозреватель The Washington Post Джамаль Хашкаджи пропал 2 октября, после того как побывал в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Он прибыл туда для получения документов, которые бы позволили ему жениться на гражданке Турции. После визита в консульства журналист перестал выходить на связь. Невеста Хашкаджи в день исчезновения в течение пяти часов ждала его у здания консульства, после этого ей сообщили, что журналист уже ушел.

Власти Саудовской Аравии настаивают на том, что журналист пропал уже после того, как покинул здание консульства. Во вторник в здании прошли обыски. Как сообщает агентство Associated Press, полиция нашла улики, указывающие на что, журналист был убит в здании консульства.