СМИ узнали о планах PepsiCo продать завод по производству «Ессентуков»
Производство минеральной воды «Ессентуки» будет консолидировано на базе частно-государственной компании «Кавминкурортресурсы», сообщает РБК со ссылкой на источники. Новая структура планирует выкупить завод PepsiCo в Кавказских Минеральных водах. По словам одного из собеседников, это непрофильный актив для компании, занимающий «крайне маленькую выручку в доходах группы».
Добывать воду из скважин «Ессентуков» разрешено компаниям, которые получили лицензию у государства: АО «Кавминкурортресурсы», ООО «Холод-розлив» и ООО «Ессентукский завод минеральных вод на КМВ» (ЕЗМВ принадлежит PepsiCo). Как выяснило издание, мощности этих трех компаний предлагается консолидировать на базе ООО «Холдинг аква» (25% принадлежит «Кавминкурортресурсы»). Производитель «Холод-розлив» уже фактически вошел в новую компанию.
В ближайшее время завершится присоединение завода PepsiCo, пишет издание. Право добывать воду из скважин Ессентукского месторождения PepsiCo получила после покупки «Вимм-Билль-Данна» в 2010 г. Завод, как утверждает один из источников РБК, сталкивался с проблемами со стабильностью качества воды. Он также требовал инвестиций для дальнейшего развития. Стороны изучали различные варианты консолидации, включая партнерство PepsiCo с государством, но от него «в силу различных обстоятельств пришлось отказаться».