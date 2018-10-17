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«Аэрофлот» может получить еще 300 млн рублей субсидий на рейсы на Дальний Восток

Минтранс может предоставить «Аэрофлоту» дополнительные субсидии в 300 млн руб. на рейсы на Дальний Восток. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтранса. Сейчас ведомство обсуждает этот вопрос. Дополнительное финансирование авиакомпания, предположительно, получит до конца года.

Ранее «Аэрофлот» прекратил продажу субсидируемых билетов на Дальний Восток, в Калининград и в Симферополь. Перевозчик открыл их продажу 29 марта и распродал все за шесть дней. Цена билета Москва — Владивосток составляла 7400 руб., что вдвое меньше, чем по обычному тарифу авиакомпании в экономическом классе. Авиакомпания уточнила, что освоила все средства госбюджета по этим программам.

Источник в группе «Аэрофлот» в беседе с РБК говорил, что в этом году финансовые лимиты на программу субсидирования авиаперевозок с Дальнего Востока для авиакомпании сократили на 40%.

У авиакомпании есть собственная программа плоских тарифов в города Дальнего Востока, Симферополь и Калининград. Например, в пункты Дальнего Востока цена за билет туда и обратно в эконом-классе на рейсах «Аэрофлота» составляет 25 000 руб., на рейсах авиакомпании «Россия», входящий в «Аэрофлот», — 22 000 руб. Продажа билетов по этой программе по-прежнему открыта.

В России работают четыре программы субсидирования билетов — на Дальний Восток, в Калининград, в Крым и региональная. Всего в 2018 г. правительство направило на их поддержку 3,8 млрд руб., что вдвое меньше, чем в прошлом. В программу включены семь авиаперевозчиков: «Аэрофлот», АЛРОСА, «Норд Стар», S7, «Уральские авиалинии», UTair и «Якутия».

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