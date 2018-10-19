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Китай попросил ВТО разобраться со спором с США о пошлинах

Китай обратился к Всемирной торговой организации (ВТО) с просьбой создать третейскую группу, чтобы определить законность введения Соединенными Штатами дополнительных пошлин на импорт стали и алюминия. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министерство коммерции КНР.

В сообщении министерства говорится, что решение США об изменении тарифов на импортную сталь и алюминий в марте этого года было актом протекционизма, что серьезно подорвало правила международной торговли. Ведомство подчеркивает, что консультации с США в рамках механизма урегулирования споров ВТО не смогли решить волнующие Китай проблемы. Согласно процедуре разрешения споров в ВТО, запрос на учреждение третейской группы подается после стадии двухсторонних консультаций в том случае, если стороны не смогли достичь договоренностей без участия арбитров. В связи с этим Китай обратился с просьбой создать третейскую группу.

США 23 марта ввели дополнительные 25%-ные пошлины на сталь и 10%-ные на алюминий. Они касаются импорта из всех стран за исключением Австралии и Аргентины.

Ранее с просьбой к ВТО создать третейскую группу обратилась Россия. Кроме того, в ВТО эти пошлины сейчас оспаривают Индия, ЕС, Канада, Мексика, Норвегия, Швейцария и Турция.