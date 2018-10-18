Бизнес

Новости

Россия попросила ВТО созвать третейскую группу по спору с США о пошлинах

Россия подала запрос на учреждение третейской группы во Всемирной торговой организации (ВТО) по спору с США относительно введения дополнительных пошлин на сталь и алюминий. Об этом говорится в пресс-релизе Минэкономразвития.

Согласно процедуре разрешения споров в ВТО, запрос на учреждение третейской группы подается после стадии двухсторонних консультаций в том случае, если стороны не смогли достичь договоренностей без участия арбитров. ВТО отводит на проведение консультаций по спорам до 60 дней. Формальные консультации с США по данному спору были проведены 30 августа.

США ввели дополнительные 25%-ные пошлины на сталь и 10%-ные на алюминий 23 марта. Пошлины касаются импорта из всех стран за исключением Австралии и Аргентины. Импорт из Бразилии и Южной Кореи исключен только из-под действия пошлин на сталь.

В конце июня российские власти направили запрос на консультации с США. Помимо России в ВТО эти пошлины сейчас оспаривают Китай, Индия, ЕС, Канада, Мексика, Норвегия, Швейцария и Турция. Если другие истцы также попросят созвать третейские группы, то США придется одновременно защищать свои интересы в нескольких процедурах на площадке ВТО.

О том, что проведенные с США консультации ни к чему не привели, в сентябре говорил министр экономического развития Максим Орешкин. «Консультации эти прошли, никакого результата они не дали», — заявлял он, отметив, что Россия продолжит спор по стандартной процедуре. На рассмотрение спора в ВТО может потребоваться несколько лет.