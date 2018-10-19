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Bloomberg узнал о предложенных Exxon новых проектах в России

Несмотря на подготовку США новых антироссийских санкций, Россия начала переговоры с американской Exxon Mobil о ее участии в новых нефтегазовых проектах, сообщает Bloomberg со ссылкой на близкие к российскому правительству источники. По их информации, в результате переговоров сотрудничество американской компании с «Роснефтью» может быть расширено.

Россия предложила несколько вариантов участия Exxon в российских проектах по добыче природного газа, переработке и нефтехимии, которые не попали под санкции, пишет агентство со ссылкой на источники. По словам одного из собеседников агентства, Россия направила Exxon ряд предложений в рамках сотрудничества по проекту «Сахалин-1». Если американская компания даст согласие на участие в каком-либо проекте, то соответствующее соглашение стороны могут подписать до конца года, сказал один из источников.

Exxon и «Роснефть» не комментируют информацию Bloomberg.

В 2018 г. Exxon вышла из большинства совместных проектов с «Роснефтью» из-за антироссийских санкций. Сейчас американская компания участвует в реализации только одного проекта в России — «Сахалин-1». Дочерняя компания Exxon – «Эксон нефтегаз лимитед» — является оператором проекта с 30%-ной долей. Также в проекте участвуют ONGC (20%), «Роснефть» (20%) и японская SODECO (30%). В «Сахалин-1» входят три нефтегазоносных месторождения — Чайво, Одопту и Аркутун-Даги на шельфе у северо-восточного побережья острова Сахалин. Потенциальные извлекаемые запасы составляют 307 млн т нефти и 485 млрд кубометров газа.