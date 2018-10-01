Партнеры «Роснефти» по «Сахалин-1» заплатят компании $230 млн отступных

Так компании могут закончить спор о перетоках нефти из месторождения «Роснефти» к ее партнерам по «Сахалин-1»

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Консорциум компаний во главе с ExxonMobil, работающий над проектом «Сахалин-1», в досудебном порядке решил спор с «Роснефтью» Роснефть

Консорциум компаний во главе с ExxonMobil, работающий над проектом «Сахалин-1», в досудебном порядке решил спор с «Роснефтью», сообщил агентству Reuters Нарендра Верма, исполнительный директор индийской компании ONGC Videsh (20% в «Сахалин-1»). «Роснефть» требовала выплатить $1,4 млрд. Мы согласились подписать досудебное [мировое] соглашение и выплатить $230 млн», – информировал Верма.

Представители ONGC и японской Sodeco (у нее 30% проекта) не ответили «Ведомостям», представители ExxonMobil (30% проекта) и «Роснефти» (20% через две дочерние структуры) от комментариев отказались. Стороны пошли на принципиальное сближение – договорились решить дело во внесудебном порядке, говорит собеседник «Ведомостей», близкий к одной из сторон спора. ExxonMobil и «Роснефти» придется представить суду мировой договор – или «Роснефть» заявит отказ от иска, объясняет порядок действий партнер BMS Law Firm Денис Фролов.