Shell перестала спонсировать Лондонскую национальную галерею

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Полиция начала проверку из-за поступивших угроз в адрес «Новой газеты»

Главное управление МВД России по Москве проводит проверку в связи с сообщением о том, что у редакции одного из изданий была обнаружена корзина с находящейся в ней головой животного. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Название издания или адрес редакции в сообщении не уточняются. Ранее «Новая газета» сообщила, что обратилась в полицию из-за того, что кто-то принес к редакции похоронный венок и отрезанную голову барана. В первом случае на посылке была подпись «Денис Коротков – предатель родины», во втором оставили записку: «Главному редактору «Новой газеты» с приветом Вам и Короткову» (орфография и пунктуация автора сохранены). Редакция издания отмечает, что расценивает это в качестве угроз. Кроме того, Коротков рассказал Русской службе ВВС, что также получил букет из четырех гвоздик с траурной лентой и запиской «Мы тебя не забудем».

Коротков – журналист, который написал целую серию материалов про деятельность частной военной компании ЧВК «Вагнера» в Сирии. Все эти материалы были опубликованы в петербургском издании «Фонтанка».

«Новая газета» отмечает, что в соцсетях началась кампания против издания. Информация, что «Новая газета» якобы разгласила данные российских летчиков, воюющих в Сирии, чем подвергла их семьи опасности, – просто фейк, говорится в ее заявлении: «У нас вообще не было публикаций на эту тему – ни в газете, ни на сайте».