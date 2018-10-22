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Саудовский министр энергетики анонсировал заключение бессрочного соглашения ОПЕК+

Новое соглашение стран ОПЕК и государств, не входящих в ОПЕК (ОПЕК+), не будет иметь срока действия. Об этом в интервью ТАСС заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех. «В соглашении, которое позволит нам поднимать или снижать добычу, когда это нужно, не будет фиксированного срока. В нем не будет указан целевой уровень добычи. Но оно позволит нам координироваться на регулярной основе и делиться информацией и взглядами о состоянии рынка, спроса и предложения, а также о том, какие меры необходимо принять и в какое время», – рассказал он.

Соглашение, по словам аль-Фалеха, может быть подписано в Вене 7 декабря. Предполагается, что в документе будет прописано создание собственного секретариата для ОПЕК+, деятельность которого сейчас сопровождает секретариат ОПЕК. Новый секретариат также предполагается разместить в Вене, где находится и штаб-квартира ОПЕК. «Я думаю, что Россия должна взять на себя руководящую роль в этом вопросе [создания нового секретариата]. Общая производительность стран не ОПЕК [участвующих в соглашении] составляет примерно 20 млн баррелей в сутки, но только Россия из них дает 11 млн баррелей», – отметил саудовский министр.

В ОПЕК+ предполагается сохранить тот же принцип принятия решений, что и в ОПЕК: одна страна – один голос. «На мой взгляд, такие страны, как Россия и Саудовская Аравия, с их масштабом и величиной вклада однозначно имеют больший вес. Но не посредством голосования и других формальностей, а через убеждение», – отметил аль-Фалех.

Министр отметил, что 2019 год «несет нам много неопределенностей», поэтому о параметрах предстоящего соглашения говорить рано. «Очевидно лишь то, что в 2019 г. мы должны быть готовы действовать незамедлительно и эффективно», – подчеркнул он. Также министр заявил, что гарантий того, что цена нефти в следующем году не превысит $100 за баррель, сейчас нет.

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