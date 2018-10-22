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«Норникель» будет поставлять финскому заводу BASF сырье для аккумуляторов

«Норникель» и немецкий химический концерн BASF подписали соглашение о взаимодействии в целях обеспечения растущих потребностей рынка электромобилей. Об этом говорится на сайте российской компании. В финском городе Харьявалта BASF построит предприятие по выпуску комплектующих аккумуляторов для электромобилей. Оно будет располагаться рядом с никель-кобальтовым заводом «Норникеля».

Российская компания будет поставлять на новый завод BASF сырье для аккумуляторных батарей – никель и кобальт. Проект будет запущен в конце 2020 г. Мощность предприятия будет рассчитана на обеспечение комплектующими 300 000 электромобилей в год.

«Новый завод в Харьявалте будет использовать местные возобновляемые источники энергии, включая гидро- и ветряную энергию, а также энергию биомассы", – говорится в сообщении. "Финансирование проекта – часть многоступенчатого инвестиционного плана BASF на сумму 400 млн евро, анонсированного в прошлом году и основанного на производстве исходных материалов для аккумуляторных батарей, которое было запущено в Харьявалте в 2018 г.", – отмечается в пресс-релизе.

«Норникель» начал переговоры с BASF о поставках сырья для производства аккумуляторов в июне 2017 г. Это второй контракт «Норникеля» с BASF. В 2014 г. компании подписали долгосрочный контракт на поставку химических соединений металлов платиновой группы.