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Президента «Компьюлинка» отпустили под домашний арест

Тверской суд Москвы принял решение отпустить президента группы компаний «Компьюлинк» Михаила Ляща, которого подозревают в крупном мошенничестве, под домашний арест, сообщает «Интерфакс». По данным агентства, он будет под домашним арестом как минимум до 16 декабря 2018 г.

Полиция задержала Ляща 19 сентября после дачи показаний. Суд постановил арестовать его на два месяца — до 20 ноября.

Лящ был задержан по делу о хищениях в «Ростехе», сообщал Telegram-канал Mash. В «Компьюлинке» опровергли эту информацию. «Компьюлинк» не заключал договоры и не реализовывал проекты для госкорпорации «Ростех», а также не имел контрактов с компаниями, упомянутыми в СМИ в контексте незаконного вывода средств из «Ростеха», говорилось в сообщении компании. В «Ростехе» воздержались от комментариев, писал РБК.