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Минфин назвал самую эффективную меру по сдерживанию роста цен на бензин

Минфин назвал одной из наиболее эффективных мер для сдерживания роста цен на бензин идею лицензирования экспорта нефтепродуктов. Об этом заявил директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов, передает «Интерфакс».

Правительство рассматривает возможность введения лицензий на экспорт нефтепродуктов для производителей топлива. Согласно инициативе обладатели лицензий смогут экспортировать неограниченный объем топлива, но лишь при условии поставлять определенный объем продукции на внутренний рынок, говорили источники «Ведомостей».

По сути, лицензия будет выдаваться всем производителям, но если ее владелец нарушит обязательства по поставкам, то лишится права на демпфирующий механизм, а также логистической надбавки к обратному акцизу, пояснял «Ведомостям» один из собеседников. Эти меры, по мнению кабинета министров, могли бы предотвратить рост цен на бензин и дизель.

Ограничив экспорт, можно сдержать рост цен на бензин и дизель, пояснил Сазанов. «Когда экспортируют только производители, у перекупщиков нет возможности покупать на внутреннем рынке и вывозить. Это будет давить цены вниз», – рассуждает он. Сазанов назвал эту инициативу «хорошей». «Если будет достигнут консенсус в вопросе лицензирования, то, на мой взгляд, это будет самая действенная из всех мер», － выразил уверенность чиновник.

Директор департамента Минфина подчеркнул, что этот вопрос необходимо проработать юридически, в том числе обсудив с компаниями. «Чтобы на них ни в коем случае не наложить никакую дополнительную административную нагрузку сверх обязанности по поставкам на внутренний рынок, что есть святая обязанность социально ответственных компаний», – заключил Сазанов.

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