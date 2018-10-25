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Депутаты Северной Осетии проголосовали за закрытие завода «Электроцинк»

Депутаты парламента Северной Осетии на заседании в четверг единогласно приняли обращение с требованием закрыть завод «Электроцинк» во Владикавказе, сообщает «Интерфакс». Обращение было представлено председателем комитета по законодательству и местному самоуправлению Тимуром Ортабаевым.

«Электроцинк» — крупнейшее промышленное предприятие Северной Осетии, на котором работают 1800 человек. С 2003 г. завод входит в состав Уральской горно-металлургической компании (УГМК) и является одним из двух российских производителей цинка. В год предприятие выпускает около 95 000 т цинка.

В воскресенье, 21 октября, на заводе произошел пожар, который тушили почти десять часов. Площадь возгорания составила 4500 кв. м, при тушении погиб один пожарный. Очаг возгорания располагался в цеху электролиза цинка, причины произошедшего устанавливаются. После пожара работа завода была приостановлена минимум на два месяца.

Во время пожара несколько местных жителей обратились к медикам с жалобами на удушье. На следующий день после случившегося во Владикавказе прошел стихийный митинг, участники которого требовали закрыть «Электроцинк». Требование митингующих поддержал мэр города Махарбек Хадарцев. «Закройте завод "Электроцинк", уберите убийцу нашего здоровья, нашего будущего из Владикавказа», — обратился он к УГМК.

Пресс-служба УГМК заявила, что планов закрывать «Электроцинк» нет. Компания отметила, что данные МЧС и Ростехнадзора указывают на то, что никаких ядовитых выбросов в результате горения на заводе не было.

Пожар на заводе «Электроцинк» во Владикавказе