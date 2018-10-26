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Евгений Гинер стал совладельцем завода по переработке шин

Президент футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер стал совладельцем одного из крупнейших в России заводов по переработке резиновых покрышек и шин и производству резиновой крошки, сообщил «Интерфакс».

Согласно данным «СПАРК-Интерфакса», с 24 октября Гинер владеет 25%-ной долей ООО «Дмитровский завод РТИ». Совладельцами компании помимо Гинера указаны Зинаида Бежанова (32,5%), Тамара Урумова (32,5%) и Михаил Платков (10%).

«Дмитровский завод РТИ», расположенный в Московской области, был основан в 2012 г., говорится на сайте предприятия. Мощность завода позволяет одновременно хранить около 40 000 т шин и перерабатывать до 20 т шин в час. Резиновая крошка, которую производит завод, используется при покрытии спортивных и детских площадок, стадионов.

По данным «СПАРК-Интерфакса», в прошлом году «Дмитровский завод РТИ» резко увеличил выручку — с 93 млн руб. в 2016 г. она подскочила до почти 300 млн руб.

Среди активов Гинера — 65% ИК «Технопромэкспорт», 37,5% в компании «РТ-геотех». Кроме того, в конце апреля Гинер назвал себя президентом и собственником «Росгосстрах жизни». Он рассказал, что права собственности на «РГС жизнь» он получил еще в конце 2015 г. по английскому праву.