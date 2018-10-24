Евгений Гинер консолидирует страховой бизнес в бывшей «РГС жизни»
«Капитал лайф» передаст ей портфель, а потом может уйти с рынка
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Откройте статью для друзей!
Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке
Клиенты «Капитал лайф» должны решить, соглашаться ли на замену страховщика, следует из сообщения ЦБ
Евгений Разумный / Ведомости
Страховая компания «Капитал лайф» до конца года передаст свой портфель компании «Капитал лайф страхование жизни»: так она называется с 3 сентября, а до этого – «РГС жизнь». Это следует из сообщения на сайте Центробанка. Там уточняется, что бывшей «РГС жизни» достанется портфель по добровольному страхованию жизни и добровольному личному страхованию жизни, после чего компания может принять решение «о добровольном прекращении» своей деятельности по этим видам страхования.
«Капитал лайф» (бывшее «Открытие страхование жизни») – «дочка» «РГС жизни», которую страховщик в 2016 г. купил у «Открытие холдинга».
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}