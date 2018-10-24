Финансы / Страхование

Евгений Гинер консолидирует страховой бизнес в бывшей «РГС жизни»

«Капитал лайф» передаст ей портфель, а потом может уйти с рынка
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Страховая компания «Капитал лайф» до конца года передаст свой портфель компании «Капитал лайф страхование жизни»: так она называется с 3 сентября, а до этого – «РГС жизнь». Это следует из сообщения на сайте Центробанка. Там уточняется, что бывшей «РГС жизни» достанется портфель по добровольному страхованию жизни и добровольному личному страхованию жизни, после чего компания может принять решение «о добровольном прекращении» своей деятельности по этим видам страхования.

«Капитал лайф» (бывшее «Открытие страхование жизни») – «дочка» «РГС жизни», которую страховщик в 2016 г. купил у «Открытие холдинга».

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