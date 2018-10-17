Роспатент лишил «Росгосстрах» эксклюзивных прав на товарный знак «РГС жизнь»
Это усложнит «Росгосстраху» взыскание почти 150 млрд рублей
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«РГС жизнь» в сентябре переименована в «Капитал лайф страхование жизни»
Евгений Разумный / Ведомости
У «Росгосстраха», отправившегося вместе с санируемым банком «ФК Открытие» в Фонд консолидации банковского сектора ЦБ, не может быть эксклюзивных прав на товарный знак «РГС жизнь» – такое решение Федеральная служба по интеллектуальной собственности опубликовала на сайте.
Признать недействительной правовую охрану товарного знака удалось «РГС жизни» (с 3 сентября переименована в «Капитал лайф страхование жизни»), которая в июле, после получения иска от «Росгосстраха», обратилась в Роспатент. В начале июня «Росгосстрах» подал к «РГС жизни» иск на 116,6 млрд руб. (в качестве третьих лиц привлечены ЦБ и Роспатент), в котором оспорил договор на использование бренда «РГС жизнь».
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