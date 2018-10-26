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ФАС пообещала за 10 дней выяснить причины роста цен на сахар‍

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в течение 10 дней изучит ситуацию с ростом цен на сахар в России, заявил руководитель ведомства Игорь Артемьев. Его слова приводит ТАСС.

Артемьев напомнил, что сахар является биржевым товаром и при дефиците продукта цены на него могут расти на бирже. «Когда они (цены) падают, этого никто не замечает, а когда они повышаются, все, естественно, беспокоятся», — отметил руководитель ФАС. Он добавил, что вопрос серьезный и ведомство относится к нему «очень серьезно».

Ранее Минсельхоз зафиксировал в России рост оптовых цен на сахар. По состоянию на 25 сентября оптовая цена на него в Южном федеральном округе (Краснодар выступает базисом для определения цены) составляла 32,16 руб. за 1 кг (рост на 22% к аналогичному периоду 2017 г.), а по состоянию на 18 октября — уже 35,97 руб. за 1 кг (рост на 50% в годовом выражении).

Потребительские цены менялись не так сильно: на 24 сентября цена составляла 41,13 руб. за 1 кг (рост на 1,6% в годовом выражении), на 15 октября — 42,7 руб. (плюс 5,4%), констатировало ведомство.

При этом с конца сентября наблюдается рост биржевых котировок сахара-сырца: котировки на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже по состоянию на 26 сентября составляли $218 за тонну, а на 17 октября — уже $303.

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