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Нефтепровод к Туапсинскому НПЗ поврежден селем

Снабжение Туапсинского НПЗ «Роснефти» нефтью идет по резервной схеме, запасов нефти хватит до конца дня, сообщила сегодня «Транснефть».

«Снабжение завода после остановки магистрального нефтепровода идет из резервуарного парка "Заречье". Находящихся там объемов хватит для снабжения завода до конца этого дня», — заявил «Интерфаксу» советник президента, пресс-секретарь «Транснефти» Игорь Демин. По его словам, аварийно-ремонтные бригады «Черномортранснефти» находятся на месте повреждения трубопровода Тихорецк - Туапсе-1 селевым потоком и делают все возможное, чтобы восстановить подачу нефти до конца этих суток.

В условиях техподключения НПЗ к магистральному трубопроводу есть обязательное требование иметь трехсуточный запас нефти для автономной работы, отметил представитель нефтетранспортной компании. «Несмотря на неоднократные предупреждения о необходимости выполнять технический регламент, Туапсинским НПЗ не было создано трехдневного регламентного запаса, хотя находящийся в километре от завода резервуарный парк «Заречье» позволяет это сделать. Как следствие, работники ремонтных бригад вынуждены проявлять массовый трудовой героизм в борьбе с последствиями погодной аномалии», — говорится в релизе компании.

В ночь с 25 на 26 октября в районе поселка Греческий Туапсинского района Краснодарского края селевый поток повредил воздушный переход нефтепровода к НПЗ над рекой Туапсе. Выход нефти оценивается в 5 кубометров, сообщала «Транснефть». В ликвидации последствий инцидента задействовано более 100 работников и 45 единиц техники, на реке установлены боновые заграждения. Перекачка нефти по трубопроводу во время повреждения была приостановлена.

Туапсинский НПЗ в пятницу заявил, что продолжает работу. «Оборудование Туапсинского НПЗ не пострадало от аномальных ливней, прошедших в районе Туапсе. Технологические процессы по переработке нефти не прекращались. Завод осуществляет выпуск продукции», — сообщила пресс-служба «РН - Туапсинский НПЗ».

В Туапсинском районе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации после сильнейших ливней 24-25 октября. По последним данным, в Краснодарском крае подтоплено более 1800 домовладений, погибли шесть человек.

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