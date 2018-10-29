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Ритейлер «Лента» потратит до 11,6 млрд рублей на обратный выкуп GDR

Ритейлер «Лента» запустил программу обратного выкупа глобальных депозитарных расписок (GDR). Об этом говорится в сообщении компании. Лимит программы – 11,6 млрд руб., что эквивалентно 10% GDR исходя из их рыночной стоимости на дату закрытия торгов 26 октября.

Программа стартует 29 октября и продлится год – до 29 октября 2019 г. Сделки по ней начнутся не позднее 5 ноября. Покупками с открытого рынка на Лондонской фондовой бирже займется Credit Suisse. Приобретенные GDR будут затем обратно проданы операционному подразделению «Ленты».

Одобренный максимальный объем обратного выкупа не будет полностью реализован с учетом недавних торгов и стоимости GDR компании на бирже, полагает «Лента». Однако, по ее мнению, такие расходы будут правильными использованием капитала, если объем торгов возрастет. После выкупа GDR со стороны «Ленты» закрепленные за расписками акции в соответствии с уставом компании не будут иметь права голоса.

Решение о запуске программы было принято на фоне слабых макроэкономических показателей и состояния финансовых рынков, а также возросшей стоимости капитала. «Компания считает, что текущая оценка бизнеса не отражает ее фундаментальной стоимости. Все это формирует привлекательные условия для распределения денежных средств владельцам GDR через программу обратного выкупа», – подчеркивает «Лента».

«Лента», одна из крупнейших розничных сетей в России, основана в 1993 г. в Санкт-Петербурге. На конец сентября компании принадлежали 354 магазина в стране – 233 гипермаркета и 121 супермаркет. Крупнейшие акционеры ритейлера – TPG Group (владеет 33,94% акций) и Европейский банк реконструкции и развития (7,36%). Free float, по оценке компании, составляет 57,47%.

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