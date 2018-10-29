Бизнес

Новости

Сбербанк запустил обмен бонусов «Спасибо» на мили «Аэрофлота»

Участники программы лояльности «Спасибо от Сбербанка» получили возможность обменивать накопленные бонусы на мили «Аэрофлота». Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.

Стандартный курс обмена — 1 миля за каждые 1,5 бонуса «Спасибо». Для владельцев дебетовых карт Visa Infinite и Mastercard World Elite в составе пакетов услуг «Сбербанк Первый» или Private Banking, а также для владельцев Visa Infinite вне пакетов услуг — 1 миля за каждые 1,3 бонуса. Минимальная сумма конвертации для покупки авиабилетов со скидкой — 500 миль.

Функция будет доступна в мобильном приложении «Спасибо от Сбербанка». Чтобы получить бонусные мили, пользователю необходимо также быть участником программы лояльности российской авиакомпании — «Аэрофлот Бонус».

Согласно данным портала госзакупок, Сбербанк в этом году планирует направить на развитие программы лояльности 22,4 млрд руб.