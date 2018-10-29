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Бизнес
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Российские нефтяники могут недополучить $3,5 млрд из-за новых правил заправки судов

Ведомости
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Из-за вступающих в силу новых правил заправки судов российские нефтяные компании могут недополучить в 2020 г. доходы в размере $3,5 млрд. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на расчеты инвестбанка Wood & Co. Financial Services AS.

Согласно правилам Международной 230морской организации с 2020 г. суда должны будут покупать мазут с низким содержанием серы (не более 0,5%) либо устанавливать скрубберы, которые будут очищать выхлопные газы. Это плохая новость для российских нефтяных компаний, которые производят и перерабатывают высокосернистую нефть Urals, констатирует Bloomberg.

По расчетам Wood & Co. Financial Services AS, потери России будут наиболее существенными по сравнению с другими странами. $3,5 млрд – это более трети примерно от $9 млрд, которые российские поставщики получили от экспорта мазута в прошлом году, подсчитал Bloomberg на основе таможенных данных.

По словам старшего аналитика IHS Markit Ltd. Александра Щербакова, у российских нефтяников «нет шансов подготовиться на 100%» к новым правилам, поэтому российское топливо будет продаваться с большой скидкой. Щербаков полагает, что «Роснефть» и «Сургутнефтегаз» вряд ли смогут завершить необходимую модернизацию НПЗ до 2020 г. Минэнерго отказалось от комментариев, также поступил «Сургутнефтегаз», «Роснефть» не ответила на письменные запросы Bloomberg.

По данным на конец сентября, Россия не производила мазута, соответствующего новым требованиям, а в двух третях производимого топлива доля серы составляла 2,5% и более. В прошлом году Россия поставляла мазут более чем в 120 стран. В Европейском нефтеторговом и судоходном хабе Роттердама контракты на поставку мазута в декабре 2019 г. стоят на $19,6 за баррель меньше, чем фьючерсы на Brent, что более чем в три раза превышает скидку в ноябре 2018 г., отмечает Bloomberg.

У российских НПЗ есть несколько вариантов сбыта высокосернистого мазута, но ни один из них не сможет полностью компенсировать доходы, потерянные на рынке судоходства, указывает агентство.

Как работает Московский нефтеперерабатывающий завод

Технологии
Новости

К «Первому каналу» подан иск из-за «Ждуна»

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Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск московского ООО «Си ди лэнд контакт» к «Первому каналу» о взыскании 3 млн руб. Этому московскому ООО принадлежат права на произведение с условным наименованием «Ждун».

Иск поступил в арбитражный суд 24 октября и пока не принят к производству. Рассматривать дело будет судья Екатерина Титова, специализирующаяся на спорах о защите интеллектуальных прав и деловой репутации.

Компания CD Land в прошлом году выкупила исключительные права на «Ждуна» в России и СНГ у автора – голландского скульптора Маргарет ван Брифорт. Произведение представляет собой существо с головой морского слона и телом личинки, выполненным в положении сидя без ног, но с человеческими руками, символизирующее бесконечное терпение. «Ждун» получил огромную популярность как мем в России в начале 2017 г.

В августе арбитраж Москвы взыскал в пользу правообладателя 8,6 млн руб. компенсации с оператора «Мегафон». Суд установил, что ответчик использовал изображение «Ждуна» на своем сайте в рекламе личного кабинета. «Мегафон» обжаловал решение в Девятом арбитражном апелляционном суде, заседание назначено на 13 ноября.

На сайте Арбитражного суда Москвы зарегистрированы десятки исков «Си ди лэнд контакта», в основном к частным лицам. Однако в списке есть и «Почта России» с иском на 50 000 руб. В 2017 г. правообладатель подавал иски на 7 млн руб. к футбольному клубу «Спартак» и интернет-ритейлеру «Озон» за игрушку в виде «Ждуна» в форме команды.

У Ждуна появился брат

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Политика
Новости

Путин сменил посла России в Сирии

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Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Александра Кинщака от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла России в Сирии. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

«Назначить Ефимова Александра Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Сирийской Арабской республике», — говорится в указе президента.

В середине апреля «Фонтанка» со ссылкой на источники сообщила о вероятной отставке Кинщака. По информации издания, кадровые перестановки в российской дипломатической миссии в Сирии инициировал министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Коммерсантъ» со ссылкой на источники ранее писал, что на пост Кинщака назначат нынешнего посла России в ОАЭ Александра Ефимова.

Кинщак был назначен послом России в Сирии в декабре 2014 г. После освобождения от обязанностей посла Кинщак будет работать в Москве директором департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД, писала «Фонтанка». Ранее эту должность занимал Сергей Вершинин. В конце марта он стал заместителем Лаврова.

Ефимов был назначен послом России в ОАЭ в апреле 2013 г., с 2010 по 2013 г. занимал должность замдиректора департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России.

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Политика
Новости

Московский суд закрыл дело против убитого в Киеве экс-депутата Вороненкова‍

Ведомости
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Тушинский суд Москвы закрыл уголовное дело в отношении убитого в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова по просьбе его сына Николая Вороненкова. Об этом сообщает «РИА Новости». Изначально сын бывшего депутата настаивал, чтобы его отца судили и заочно оправдали.

Мать, сестра и вдова экс-депутата также не возражали против закрытия дела. Ходатайство поддержала гособвинитель. Против закрытия дела выступил лишь потерпевший по делу предприниматель Отари Кобахидзе, у которого Вороненков, по мнению следователей, отобрал здание в Москве.

«Я возражаю против прекращения дела. То, что пережила моя семья, — я не пожелаю врагу… Он все решал по звонку и сейчас, наверно, [тоже]… Правильно, что Вороненков уехал на Украину, он, наверно, жив. Убедительная просьба отказать в этом. Злодей должен быть наказан», — объяснил он свою позицию.

Уголовное дело о рейдерском захвате, фигурантом которого стал Денис Вороненков, было возбуждено в 2011 г. Следствие заявляло, что из-за его действий здание на улице Международной в Москве рыночной стоимостью 127 млн руб. было продано за 20 млн руб. В рамках дела бывшего депутата пытались лишить депутатской неприкосновенности. Осенью 2016 г. он с женой Марией Максаковой, экс-депутатом Госдумы и оперной певицей, уехал на Украину. Вскоре оба получили там гражданство. В начале марта 2017 г. Россия объявила Дениса Вороненкова в международный розыск. 23 марта того же года экс-депутат был убит в центре Киева.

Список противников советской и российской власти, убитых за границей

Бизнес
Новости

Медведев пригрозил ввести запретительные пошлины на нефть из-за роста цен на бензин

Ведомости
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Премьер Дмитрий Медведев пригрозил ввести запретительные пошлины на нефть и нефтепродукты для стабилизации цен на рынке топлива, передает «Интерфакс». Медведев поручил Минэнерго в ближайшие несколько дней провести консультации с российскими нефтяными компаниями и выработать соглашение, которое позволит сдерживать рост цен на нефтепродукты на внутреннем рынке. «Мне лично доложить на эту тему», – сказал он.

«Мы же договорились о том, что будет принят план работы и определенное соглашение о поддержании сложившегося уровня цен на нефтепродукты на внутреннем рынке», – напомнил премьер на совещании по вопросам развития РЖД. Медведев отметил, что, несмотря на принятые меры, цены на бензин продолжают расти.

Согласно данным Росстата, в сентябре производители бензина подняли цены на 10%. В рознице автомобильный бензин подорожал на 0,1%. С начала года производители увеличили цены на 26,1%, АЗС – на 8,9%. На 22 октября бензин на АЗС в среднем стоил 43,39 руб. за литр, дизельное топливо – 44,95 руб.

О том, что нефтяные компании не хотят больше сдерживать цены на топливо, «Ведомости» со ссылкой на источники писали 24 октября. Представители компаний заявили об этом на совещании у зампреда правительства Дмитрия Козака, курирующего нефтегазовую отрасль. «Нефтяники объективно доложили ситуацию на топливном рынке. Все как один били в колокол: цены на автозаправочных станциях сдерживать дальше невозможно, заправки работают в убыток», – рассказал «Ведомостям» человек, близкий к участникам совещания.

В свою очередь, Козак в среду, 24 октября заявил, что ситуацию на топливном рынке удается держать под контролем. Он рассказал, что на совещании с нефтяными компаниями обсуждались различные варианты действия, позволяющие «прекратить ручное управление рынком». По мнению Козака, государство имеет достаточно инструментов для регулирования рынка. Одним из таких инструментов он назвал установление заградительных пошлин на нефтепродукты для снижения экспортного нетбэка (экспортная цена за вычетом пошлины и транспортных расходов. – «Ведомости»)». Правительство изучает альтернативные варианты регулирования топливного рынка на случай роста цен на топливо выше инфляции, говорил Козак.

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Экономика
Новости

Reuters узнало о планах Китая остановить падение юаня

Ведомости
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Власти КНР готовы остановить дальнейшее возможное ослабление национальной валюты и не допустить падения курса ниже отметки в 7 юаней за доллар, сообщает Reuters со ссылкой на два источника, которые участвуют в обсуждении внутренней политики страны.

«Если юань опустится ниже 7, за этим может последовать стремительное снижение обменного курса, – сказал один из собеседников. – Чтобы предотвратить подобную пассивную ситуацию, власти, скорее всего, проведут интервенцию на рынке для стабилизации юаня». Другой источник также уверен, что Народный банк Китая не допустит падения курса юаня ниже психологически важной отметки, поскольку это усугубит пессимизм инвесторов.

В пятницу курс китайской валюты опустился до минимума за 22 месяца в 6,96 юаня за доллар. С начала 2018 г. юань потерял более 6% к доллару в связи с замедлением роста ВВП Китая и из-за давления на экспорт, спровоцированного торговой войной КНР и США.

Сейчас приоритетом Китая является предотвращение замедления экономического роста, рассказали агентству несколько источников. ВВП Китая в III квартале достиг минимального с 2009 г. темпа роста в 6,5%. Регулятор с начала 2018 г. несколько раз ослаблял требования к резервам банков и, как ожидается, продолжит смягчать политику, в то время как правительство страны обещает в 2019 г. вновь снизить налоги для поддержки экономического роста, указывает Reuters.

По словам еще одного источника агентства, ЦБ, скорее всего, продолжит смягчать денежно-кредитную политику и позволит юаню ослабнуть еще немного для поддержки экспорта, но чиновники будут следить за состоянием рынков по мере приближения курса национальной валюты к 7 за доллар. Один из чиновников отметил, что ЦБ выступает против использования девальвации валюты в качестве конкурентного преимущества для экспорта.

Народный банк не ответил на просьбу Reuters о комментарии. Вице-президент регулятора Пань Гуншэн заявил на брифинге, что хорошие фундаментальные показатели экономики и достаточные валютные резервы помогут сохранять общую стабильность юаня.

Политика
Новости

Минфин объяснил применение травматического оружия своим сотрудником

Ведомости
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Чиновник Минфина Павел Ефимов, о задержании которого за стрельбу ранее в понедельник сообщили со ссылкой на источники «Московский комсомолец», «Интерфакс», РБК и другие СМИ, не был задержан и не находится под какими-либо ограничениями, сообщил официальный представитель министерства. «Ведомости» направили запрос в полицию для подтверждения этой информации.

О том, что в Москве задержан высокопоставленный чиновник Минфина, первым сообщил «МК». Издание утверждало, что 22 октября во время конфликта чиновник дважды выстрелил из травматического пистолета в своего оппонента, пострадавший получил ранение правой бровной дуги. РБК со ссылкой на источник в территориальном отделе полиции написал, что был задержан заместитель директора департамента проектного финансирования и инвестиционной политики Минфина Павел Ефимов, он дал признательные показания. Павел Ефимов указан в списке сотрудников на сайте Минфина.

Собеседник агентства «Москва» в правоохранительных органах заявил, что в отношении Ефимова возбуждено дело по ч. 1 ст. 213 Уголовного кодекса (хулиганство). «Интерфакс» со ссылкой на свой источник написал, что чиновник был отпущен под подписку о невыезде.

Представитель Минфина рассказал, что Ефимов снимает однокомнатную квартиру и у него возник «бытовой конфликт» с соседями из-за того, что его беременная супруга «паркуется на местах, предназначенных, по мнению постоянно проживающих жителей дома, только для их автомобилей». По словам представителя ведомства, во время конфликта Ефимову пришлось защищать жену от нападения троих нетрезвых граждан, спровоцировавших ссору. Он подтвердил, что чиновник применил травматическое оружие — но с целью самообороны. При этом первый выстрел «был сделан в воздух с целью предупреждения», второй — в руку одного из нападавших, рассказал представитель ведомства.

По его словам, Ефимов подал заявление в полицию для возбуждения дела по статье 112 УК «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести». Сейчас чиновник находится дома на больничном: в результате конфликта ему был причинен ущерб средней тяжести — сломан нос, нанесены множественные ушибы, рассказал представитель ведомства.

Бизнес
Новости

Рособрнадзор лишил лицензии Институт телевидения и радиовещания «Останкино»

Ведомости
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Рособрнадзор на основании решения Арбитражного суда прекратил действие образовательной лицензии Московского института телевидения и радиовещания «Останкино» (МИТРО). Об этом говорится на сайте ведомства.

В феврале служба приостановила действие лицензии. До этого Рособрнадзор после проверок применял к вузу и другие ограничительные меры — лишил его государственной аккредитации и права набирать студентов.

После аннулирования лицензии вуз обязан прекратить образовательную деятельность. Учредитель вуза, в свою очередь, должен обеспечить перевод студентов в другие вузы на программы по аналогичным направлениям, имеющие госаккредитацию.

В ноябре 2017 г. бывшие студенты пожаловались на институт в прокуратуру, писал «Коммерсантъ». Они говорили, что заплатили за обучение вперед, до того, как вуз лишили государственной аккредитации, и эти средства им не вернули. По их словам, вуз задолжал десяткам студентов от 40 до 160 000 руб. МИТРО в феврале уточнил, что прекратил образовательную деятельность еще осенью того же года, а все студенты были переведены в другие учебные заведения, напоминает «РИА Новости».

В какие школы ходили политики и бизнесмены

Политика
Новости

Мэр Волоколамска досрочно сложил полномочия

Ведомости
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Мэр городского поселения Волоколамск Московской области Петр Лазарев сложил с себя полномочия. Об этом сообщает ТАСС. Лазарев уточнил, что принял решение об уходе с поста мэра из-за состояния здоровья.

«Готов стать в ряды и дальше работать, но пока не определился, где буду дальше работать. Родной город не покину», — отметил он. Исполнять обязанности руководителя Волоколамска будет первый заместитель мэра городского поселения Татьяна Мозырь, добавил он.

Жители Волоколамска с февраля жаловались на неприятный запах с мусорного полигона «Ядрово» рядом с городом. В марте они провели несколько акций, требуя закрытия свалки. 21 марта 77 учащихся местных школ обратились к врачам из-за плохого самочувствия, родители связали состояние детей с очередным выбросом газа с полигона, однако анализы опровергли эту версию.

В апреле Лазарев сообщил BBC, что в отношении его завели уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). В беседе с РБК градоначальник уточнял, что у него дома и в администрации города прошли обыски. Мэр Волоколамска связывал обыски и дело с тем, что он согласовывал митинги против мусорного полигона «Ядрово» рядом с Волоколамском.

Что происходит в Волоколамске

Политика
Новости

Песков прокомментировал решение суда оштрафовать The New Times на 22 млн рублей

Ведомости
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Штраф в 22 млн руб., наложенный на журнал The New Times, соответствует российскому законодательству. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о возможном закрытии издания из-за размера штрафа, представитель Кремля сказал, что «это, конечно, скорее плохо, чем хорошо» (цитата по «Интерфаксу»). «Но, с другой стороны, — добавил Песков, — есть закон. Судя по тому, что известно, журнал получал деньги от иноагентов и не декларировал эту ситуацию в соответствии с нашим законодательством».

Сумма штрафа — «это то решение, которое принято Роскомнадзором», констатировал пресс-секретарь президента, отметив, что «в данном случае все в строгом соответствии с действующим законодательством».

О том, что мировой судья Тверского района Москвы оштрафовал издателя журнала The New Times — ООО «Новое время» — на 22,25 млн руб., стало известно 26 октября. С просьбой наложить штраф в суд обратилась прокуратура Тверского района по итогам проверки запроса, направленного весной 2018 г. депутатом Госдумы от «Справедливой России» Николаем Рыжаком. Он просил проверить информацию, согласно которой журнал получил деньги от Фонда поддержки свободы прессы, включенного в список иностранных агентов. По закону СМИ должны отчитываться о получении денег из-за рубежа или от иноагентов.

В постановлении суда говорится, что The New Times получил от Фонда поддержки свободы прессы 22,2 млн руб. несколькими платежами. В документе есть ссылка на ответ Роскомнадзора, который в июне сообщил прокуратуре, что ООО «Новое время» сведений об иностранном финансировании не предоставляло.

По ст. 13.15.1 КоАП непредоставление или несвоевременное предоставление информации о зарубежном финансировании СМИ наказывается штрафом в размере от однократной до двукратной суммы полученных средств.

В материале на сайте журнала его главный издатель Евгения Альбац написала, что у The New Times нет «ни 22 млн руб., ни суммы в десять раз меньшей». Она отметила, что адвокат подаст апелляцию на решение мировой судьи, дальше — в Мосгорсуд и Верховный суд. По ее словам, в ближайшее время журнал вывесит банковский счет, «куда будем просить вас перевести средства на покрытие судебных издержек».

«Правда, есть один нюанс: приговор о 22 230 000 вступит в силу после решения районного суда — дальше у нас будет 60 дней, прежде чем нам заблокируют счета и закроют доступ на сайт. В любом случае мы будем бороться. Шансов немного, но попытаться стоит», — заключила Альбац.

Политика
Новости

Пожар на территории бывшего завода ЗиЛ потушен

Ведомости
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Пожар на территории бывшего автомобильного Завода им. Лихачева (ЗиЛ) в Москве потушен, сообщило сегодня Главное управление МЧС по Москве.

«Возгорание ликвидировано в 12.34 на площади 15 кв. м», — заявили в МЧС. По данным экстренных служб, на восьмом этаже 9-этажного реконструируемого здания по адресу улица Автозаводская, 23, воспламенились две металлические конструкции. Сведений о пострадавших не поступало.

В понедельник около полудня в соцсетях распространились сообщения о пожаре в районе ЗиЛа — столб густого черного дыма от пожара был виден за несколько километров. Представители ЖК «Зиларт» (группа ЛСР), строящегося на месте завода, опровергли информацию о возгорании на их объекте. «Пожар происходит не на территории нашей застройки», — сообщила компания.

Как застроят территорию ЗиЛа

Политика
Новости

Песков назвал главную цель встречи Путина и Трампа в Париже

Ведомости
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Главная цель встречи президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа в том, чтобы «сверить часы» по актуальным проблемам и обсудить вопросы, связанные со стратегической стабильностью, особенно в контексте планов Вашингтона выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Представитель Кремля также прокомментировал возможное подписание документов на предстоящей встрече. «Я, кстати, не говорил, что не будут подписаны никакие документы, справедливости ради нужно это сказать. Я не знаю, кто это написал», — сказал Песков. О том, что подписание документов на двусторонней встрече не планируется, ранее со ссылкой на Пескова писал ТАСС.

Подготовка ко встрече лидеров двух стран уже идет, сообщил 29 октября пресс-секретарь Путина. Встреча Путина и Трампа состоится 11 ноября в Париже. Лидеры России и США проведут вторые за год переговоры на торжествах, посвященных 100-летию окончания Первой мировой войны. Помощник президента России Юрий Ушаков указывал, что стороны проведут полноценные двусторонние переговоры, длительность которых будет зависеть от самих президентов. «Это будет нормальная двусторонняя встреча, — подчеркивал он. — Она будет серьезно готовиться».

Кадры встречи Путина и Трампа в Хельсинки