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Минсельхоз сообщил о двукратном росте госрасходов на поддержку виноделов

Минсельхоз анонсировал рост господдержки российского виноделия более чем в два раза, до 3 млрд руб., в 2019 г. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя министра сельского хозяйства Оксану Лут.

Чиновница уточнила, что такие параметры заложены в проект закона о бюджете. В 2018 г. поддержка винодельческой отрасли составит 1,4 млрд руб. Лут добавила, что ведомство изучает также возможность субсидирования затрат на создание виноградарских питомников. По ее словам, этих мер вполне достаточно для поддержки отрасли.

Как ожидает Минсельхоз, сбор винограда в текущем году составит 540 000 т против 537 000 т в прошлом году. Уже собрано 460 000 т винограда. Лидеры по сбору — Краснодарский край (198 000 т) и Дагестан (162 000 т). «Соответственно, цены на виноград стабильные, практически такие, как были в аналогичном периоде прошлого года. Сильных колебаний не видим», — отметила заместитель министра.

Говоря об отношении ведомства к ввозу виноматериалов, Лут заявила, что пока вопрос его ограничения не обсуждается. «Мы для себя видим задачу в анализе прослеживаемости виноматериалов в системе ЕГАИС совместно с Минфином и Росалкогольрегулированием, в том числе импортных виноматериалов», — объяснила она. Ранее бывший министр сельского хозяйства Александр Ткачев призывал запретить ввоз импортных материалов или сделать пошлину на них заградительной.

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