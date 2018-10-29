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Козак призвал нефтяников проявить альтруизм из-за роста цен на бензин

Вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий в правительстве нефтегазовую отрасль, призвал нефтяные компании проявить альтруизм и продавать независимым трейдерам нефтепродукты по тем же ценам, что и своим дочерним предприятиям, для удержания розничных цен на топливо. Об этом со ссылкой на заявление чиновника сообщает «Интерфакс». По словам Козака, присутствовавшие у на совещании в правительстве представители нефтяных компаний согласились с этим предложением. Чтобы так поступили и другие компании, а также независимые нефтрейдеры правительство может ввести процедура лицензирования нефтепродуктов, однако решение пока не принято, уточнил вице-премьер.

В понедельник, 29 октября, премьер Дмитрий Медведев пригрозил ввести запретительные пошлины на экспорт нефти и нефтепродуктов, если цены на бензин продолжат расти. Он поручил Минэнерго совместно с российскими нефтяными компаниями выработать соглашение, позволяющее сдерживать рост цен на нефтепродукты на внутреннем рынке. Козак оценил вероятность введения заградительных пошлин как высокую и добавил, что это может случится на следующей неделе. «Рынок есть рынок — нам придется вводить заградительные пошлины на нефть и нефтепродукты для того, чтобы сделать равновыгодными реализацию нефти и нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынке», — пояснил вице-премьер.

Топливо на АЗС резко подорожало весной из-за повышения акцизов, большей привлекательности экспорта и роста спроса. В июне правительство пообещало нефтяникам снизить акцизы, а те согласились сдерживать цены. Их удавалось держать на одном уровне все лето. Однако осенью топливо вновь начало дорожать. В оптовом сегменте в сентябре производители бензина подняли цены на 10% (данные Росстата). Розничные цены тоже начали расти, но в основном на АЗС, которые не принадлежат нефтяным компаниям. Всего с начала года производители подняли цены на 26,1%, АЗС – на 8,9%.

Источники «Ведомостей» объясняли, что нефтяные компании больше не хотят сдерживать цены на топливо. Представители компаний говорили об этом и на совещании у Козака. «Нефтяники объективно доложили ситуацию на топливном рынке. Все как один били в колокол: цены на автозаправочных станциях сдерживать дальше невозможно, заправки работают в убыток», — объяснял «Ведомостям» человек, близкий к участникам совещания.