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Козак призвал нефтяников проявить альтруизм из-за роста цен на бензин

Ведомости
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Вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий в правительстве нефтегазовую отрасль, призвал нефтяные компании проявить альтруизм и продавать независимым трейдерам нефтепродукты по тем же ценам, что и своим дочерним предприятиям, для удержания розничных цен на топливо. Об этом со ссылкой на заявление чиновника сообщает «Интерфакс». По словам Козака, присутствовавшие у на совещании в правительстве представители нефтяных компаний согласились с этим предложением. Чтобы так поступили и другие компании, а также независимые нефтрейдеры правительство может ввести процедура лицензирования нефтепродуктов, однако решение пока не принято, уточнил вице-премьер. 

В понедельник, 29 октября, премьер Дмитрий Медведев  пригрозил ввести запретительные пошлины на экспорт нефти и нефтепродуктов, если цены на бензин продолжат расти. Он поручил Минэнерго совместно с российскими нефтяными компаниями выработать соглашение, позволяющее сдерживать рост цен на нефтепродукты на внутреннем рынке. Козак оценил вероятность введения заградительных пошлин как высокую и добавил, что это может случится на следующей неделе. «Рынок есть рынок — нам придется вводить заградительные пошлины на нефть и нефтепродукты для того, чтобы сделать равновыгодными реализацию нефти и нефтепродуктов на внешнем и внутреннем рынке», — пояснил вице-премьер.

Топливо на АЗС резко подорожало весной из-за повышения акцизов, большей привлекательности экспорта и роста спроса. В июне правительство пообещало нефтяникам снизить акцизы, а те согласились сдерживать цены. Их удавалось держать на одном уровне все лето. Однако осенью топливо вновь начало дорожать. В оптовом сегменте в сентябре производители бензина подняли цены на 10% (данные Росстата). Розничные цены тоже начали расти, но в основном на АЗС, которые не принадлежат нефтяным компаниям. Всего с начала года производители подняли цены на 26,1%, АЗС – на 8,9%.

Источники «Ведомостей» объясняли, что нефтяные компании больше не хотят сдерживать цены на топливо. Представители компаний говорили об этом и на совещании у Козака. «Нефтяники объективно доложили ситуацию на топливном рынке. Все как один били в колокол: цены на автозаправочных станциях сдерживать дальше невозможно, заправки работают в убыток», — объяснял «Ведомостям» человек, близкий к участникам совещания.

Бизнес
Новости

Белозеров исключил подорожание грузов из-за экспортной надбавки РЖД

Ведомости
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Сохранение экспортной надбавки к грузовым железнодорожным тарифам не спровоцирует рост стоимости продукции грузоотправителей, заявил гендиректор «Российских железных дорог» Олег Белозеров.

«Мы видим по нашим расчетам, что такая надбавка не приведет к увеличению транспортной составляющей в цене продукта, а еще даже и улучшит ситуацию, потому что мы сможем увеличить объемы пропускных способностей», — заявил Белозеров (цитаты по «Интерфаксу») по итогам совещания по долгосрочной программе развития РЖД до 2025 г. у премьера Дмитрия Медведева.

РЖД предлагали сохранить надбавку к тарифам на экспортных направлениях в размере 8% до 2025 г. Кроме того, монополия предлагала продлить надбавку в 1,5% «по налогам» — с 2021 по 2025 гг. «Сейчас уже абсолютно понятно, какие изменения будут внесены в налоговую систему Росси на этот период. И поскольку эти условия не улучшились, эту надбавку считали целесообразным продлить», — отметил руководитель РЖД. Также компания выступает за увеличение тарифа на порожний пробег грузовых вагонов «для повышения эффективности оборачиваемости и работы вагонного парка», добавил Белозеров.

Министр транспорта Евгений Дитрих по итогам совещания заявил, что между участниками «была достаточно жаркая дискуссия в отношении многих параметров». Окончательные решения пока не приняты. Относительно порожнего пробега участники совещания пришли к выводу о нецелесообразности изменения тарифов, механизм будет уточнен в течение месяца, указал Дитрих. Также Минтранс не увидел оснований для перехода на индексацию грузовых железнодорожных тарифов по принципу «промышленная инфляция минус», о чем просили РЖД.

До 1 декабря проект долгосрочной программы должен быть дополнительно проработан и рассмотрен на заседании правительства, затем в случае одобрения документ будет рассматриваться советом директоров РЖД.

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Бизнес
Новости
Ирина Чевтаева

The Times узнал об иске ВТБ к «Базовому элементу» Дерипаски

Ведомости
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ВТБ подал иск в Высокий суд Лондона к компании «Базовый элемент» Олега Дерипаски, пишет The Times со ссылкой на копию иска. Как отмечает издание, ВТБ требует с компании 103,2 млн фунтов стерлингов ($132,4 млн) долга и 445 900 фунтов стерлингов ($572 000) в качестве процентов. 

Претензии банка касаются двух кредитов, гарантии по которым предоставил «Базэл». По информации The Times, кредиты были выданы российским строительным компаниям «Трансстрой-СПб» и «Нитар». В документе, на который ссылается издание, отмечается, что сейчас «Трансстрой-СПб» является банкротом.

«Базэл» на запрос «Ведомостей» на момент публикации не ответил, пресс-служба ВТБ от комментариев отказалась. Адвокаты Дерипаски на запрос The Times о комментариях не ответили, пишет издание.

Источник, близкий к «Базэлу», рассказал РБК, что компания изучает материалы дела и готовит свою правовую позицию, которая будет представлена в суде.

США в апреле ввели санкции против российского бизнесмена и подконтрольных ему компаний, включая «Базэл», UC Rusal, En+, ГАЗ. Власти США запретили американским резидентам совершать сделки с компаниями Дерипаски, физическим и юридическим лицам из других юрисдикций сотрудничество несет угрозу вторичных санкций. Минфин США утверждал, что целью санкций являются не компании Дерипаски, а сам бизнесмен. Ведомство также заявляло, что санкции могут быть сняты с компаний, если доля Дерипаски в них будет меньше контрольной.

Технологии
Новости

Apple расследует сообщения о незаконном труде студентов при сборке Apple Watch

Ведомости
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Apple начала расследование в отношении тайваньского подрядчика Quanta Computer, подозреваемого в незаконном использовании труда студентов при сборке Apple Watch. Об этом со ссылкой на представителя компании сообщает Financial Times.

Расследование началось после того, как гонконгская правозащитная организация Sacom сообщила, что подрядчик Apple заставлял десятки практикантов работать на предприятии компании в китайском городе Чунцин. Там, как утверждают правозащитники, студенты собирали устройства Apple по 12 часов в день с одним выходным в неделю, что запрещено местными законами.

Студентов использовали не по их специальности, а просто заставляли работать «как роботов» на сборочном конвейере, говорят правозащитники. Некоторым преподаватели угрожали проблемами с получением диплома в случае отказа работать на предприятии подрядчика Apple. Представитель Apple заявил изданию, что компания «проводит срочное расследование… и в случае подтверждения нарушений применит решительные меры воздействия на нарушителей законов».

Это не первые подобные обвинения в адрес Apple. Осенью 2017 г. FT со ссылкой на студентов училища городского железнодорожного транспорта в Чжэнчжоу сообщила, что им приходилось по 11 часов в день собирать iPnone X на местном заводе Foxconn. Студенты рассказывали, что учебное заведение направило их в составе группы из 3000 человек на трехмесячную практику на завод поставщика Apple. Объяснялось это необходимостью получить там «опыт работы», чтобы окончить учебное заведение, хотя работа не имела ничего общего с учебой студентов.

Лучшие работодатели 2018 года по версии Forbes

Бизнес
Новости

Минсельхоз сообщил о двукратном росте госрасходов на поддержку виноделов

Ведомости
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Минсельхоз анонсировал рост господдержки российского виноделия более чем в два раза, до 3 млрд руб., в 2019 г. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя министра сельского хозяйства Оксану Лут.

Чиновница уточнила, что такие параметры заложены в проект закона о бюджете. В 2018 г. поддержка винодельческой отрасли составит 1,4 млрд руб. Лут добавила, что ведомство изучает также возможность субсидирования затрат на создание виноградарских питомников. По ее словам, этих мер вполне достаточно для поддержки отрасли.

Как ожидает Минсельхоз, сбор винограда в текущем году составит 540 000 т против 537 000 т в прошлом году. Уже собрано 460 000 т винограда. Лидеры по сбору — Краснодарский край (198 000 т) и Дагестан (162 000 т). «Соответственно, цены на виноград стабильные, практически такие, как были в аналогичном периоде прошлого года. Сильных колебаний не видим», — отметила заместитель министра.

Говоря об отношении ведомства к ввозу виноматериалов, Лут заявила, что пока вопрос его ограничения не обсуждается. «Мы для себя видим задачу в анализе прослеживаемости виноматериалов в системе ЕГАИС совместно с Минфином и Росалкогольрегулированием, в том числе импортных виноматериалов», — объяснила она. Ранее бывший министр сельского хозяйства Александр Ткачев призывал запретить ввоз импортных материалов или сделать пошлину на них заградительной.

Самые доходные предметы роскоши – 2018

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Технологии
Новости

К «Первому каналу» подан иск из-за «Ждуна»

Ведомости
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Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск московского ООО «Си ди лэнд контакт» к «Первому каналу» о взыскании 3 млн руб. Этому московскому ООО принадлежат права на произведение с условным наименованием «Ждун».

Иск поступил в арбитражный суд 24 октября и пока не принят к производству. Рассматривать дело будет судья Екатерина Титова, специализирующаяся на спорах о защите интеллектуальных прав и деловой репутации.

Компания CD Land в прошлом году выкупила исключительные права на «Ждуна» в России и СНГ у автора – голландского скульптора Маргарет ван Брифорт. Произведение представляет собой существо с головой морского слона и телом личинки, выполненным в положении сидя без ног, но с человеческими руками, символизирующее бесконечное терпение. «Ждун» получил огромную популярность как мем в России в начале 2017 г.

В компании «Си ди лэнд» опровергли связь иска к телеканалу с незаконным использованием образа, претензии компании связаны с правами на музыку. Об этом агентству городских новостей «Москва» рассказали в пресс-службе компании.

В августе арбитраж Москвы взыскал в пользу правообладателя 8,6 млн руб. компенсации с оператора «Мегафон». Суд установил, что ответчик использовал изображение «Ждуна» на своем сайте в рекламе личного кабинета. «Мегафон» обжаловал решение в Девятом арбитражном апелляционном суде, заседание назначено на 13 ноября.

На сайте Арбитражного суда Москвы зарегистрированы десятки исков «Си ди лэнд контакта», в основном к частным лицам. Однако в списке есть и «Почта России» с иском на 50 000 руб. В 2017 г. правообладатель подавал иски на 7 млн руб. к футбольному клубу «Спартак» и интернет-ритейлеру «Озон» за игрушку в виде «Ждуна» в форме команды.

У Ждуна появился брат

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Политика
Новости

Путин сменил посла России в Сирии

Ведомости
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Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Александра Кинщака от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла России в Сирии. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

«Назначить Ефимова Александра Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике», — говорится в указе президента.

В середине апреля «Фонтанка» со ссылкой на источники сообщила о вероятной отставке Кинщака. По информации издания, кадровые перестановки в российской дипломатической миссии в Сирии инициировал министр иностранных дел России Сергей Лавров. «Коммерсантъ» со ссылкой на источники ранее писал, что на пост Кинщака назначат нынешнего посла России в ОАЭ Александра Ефимова.

Кинщак был назначен послом России в Сирии в декабре 2014 г. После освобождения от обязанностей посла Кинщак будет работать в Москве директором департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИДа, писала «Фонтанка». Ранее эту должность занимал Сергей Вершинин. В конце марта он стал заместителем Лаврова.

Ефимов был назначен послом России в ОАЭ в апреле 2013 г., с 2010 по 2013 г. занимал должность замдиректора департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России.

Какое оружие могут применить в Сирии Россия, США и их союзники

Выбор редактора
Политика
Новости

Московский суд закрыл дело против убитого в Киеве экс-депутата Вороненкова‍

Ведомости
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Тушинский суд Москвы закрыл уголовное дело в отношении убитого в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова по просьбе его сына Николая Вороненкова. Об этом сообщает «РИА Новости». Изначально сын бывшего депутата настаивал, чтобы его отца судили и заочно оправдали.

Мать, сестра и вдова экс-депутата также не возражали против закрытия дела. Ходатайство поддержала гособвинитель. Против закрытия дела выступил лишь потерпевший по делу предприниматель Отари Кобахидзе, у которого Вороненков, по мнению следователей, отобрал здание в Москве.

«Я возражаю против прекращения дела. То, что пережила моя семья, — я не пожелаю врагу… Он все решал по звонку и сейчас, наверно, [тоже]… Правильно, что Вороненков уехал на Украину, он, наверно, жив. Убедительная просьба отказать в этом. Злодей должен быть наказан», — объяснил он свою позицию.

Уголовное дело о рейдерском захвате, фигурантом которого стал Денис Вороненков, было возбуждено в 2011 г. Следствие заявляло, что из-за его действий здание на улице Международной в Москве рыночной стоимостью 127 млн руб. было продано за 20 млн руб. В рамках дела бывшего депутата пытались лишить депутатской неприкосновенности. Осенью 2016 г. он с женой Марией Максаковой, экс-депутатом Госдумы и оперной певицей, уехал на Украину. Вскоре оба получили там гражданство. В начале марта 2017 г. Россия объявила Дениса Вороненкова в международный розыск. 23 марта того же года экс-депутат был убит в центре Киева.

Список противников советской и российской власти, убитых за границей

Бизнес
Новости

Медведев пригрозил ввести запретительные пошлины на нефть из-за роста цен на бензин

Ведомости
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Премьер Дмитрий Медведев пригрозил ввести запретительные пошлины на нефть и нефтепродукты для стабилизации цен на рынке топлива, передает «Интерфакс». Медведев поручил Минэнерго в ближайшие несколько дней провести консультации с российскими нефтяными компаниями и выработать соглашение, которое позволит сдерживать рост цен на нефтепродукты на внутреннем рынке. «Мне лично доложить на эту тему», – сказал он.

«Мы же договорились о том, что будет принят план работы и определенное соглашение о поддержании сложившегося уровня цен на нефтепродукты на внутреннем рынке», – напомнил премьер на совещании по вопросам развития РЖД. Медведев отметил, что, несмотря на принятые меры, цены на бензин продолжают расти.

Согласно данным Росстата, в сентябре производители бензина подняли цены на 10%. В рознице автомобильный бензин подорожал на 0,1%. С начала года производители увеличили цены на 26,1%, АЗС – на 8,9%. На 22 октября бензин на АЗС в среднем стоил 43,39 руб. за литр, дизельное топливо – 44,95 руб.

О том, что нефтяные компании не хотят больше сдерживать цены на топливо, «Ведомости» со ссылкой на источники писали 24 октября. Представители компаний заявили об этом на совещании у зампреда правительства Дмитрия Козака, курирующего нефтегазовую отрасль. «Нефтяники объективно доложили ситуацию на топливном рынке. Все как один били в колокол: цены на автозаправочных станциях сдерживать дальше невозможно, заправки работают в убыток», – рассказал «Ведомостям» человек, близкий к участникам совещания.

В свою очередь, Козак в среду, 24 октября заявил, что ситуацию на топливном рынке удается держать под контролем. Он рассказал, что на совещании с нефтяными компаниями обсуждались различные варианты действия, позволяющие «прекратить ручное управление рынком». По мнению Козака, государство имеет достаточно инструментов для регулирования рынка. Одним из таких инструментов он назвал установление заградительных пошлин на нефтепродукты для снижения экспортного нетбэка (экспортная цена за вычетом пошлины и транспортных расходов. – «Ведомости»)». Правительство изучает альтернативные варианты регулирования топливного рынка на случай роста цен на топливо выше инфляции, говорил Козак.

От Венесуэлы и до России. 10 стран с самым дешевым бензином

Экономика
Новости

Reuters узнало о планах Китая остановить падение юаня

Ведомости
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Власти КНР готовы остановить дальнейшее возможное ослабление национальной валюты и не допустить падения курса ниже отметки в 7 юаней за доллар, сообщает Reuters со ссылкой на два источника, которые участвуют в обсуждении внутренней политики страны.

«Если юань опустится ниже 7, за этим может последовать стремительное снижение обменного курса, – сказал один из собеседников. – Чтобы предотвратить подобную пассивную ситуацию, власти, скорее всего, проведут интервенцию на рынке для стабилизации юаня». Другой источник также уверен, что Народный банк Китая не допустит падения курса юаня ниже психологически важной отметки, поскольку это усугубит пессимизм инвесторов.

В пятницу курс китайской валюты опустился до минимума за 22 месяца в 6,96 юаня за доллар. С начала 2018 г. юань потерял более 6% к доллару в связи с замедлением роста ВВП Китая и из-за давления на экспорт, спровоцированного торговой войной КНР и США.

Сейчас приоритетом Китая является предотвращение замедления экономического роста, рассказали агентству несколько источников. ВВП Китая в III квартале достиг минимального с 2009 г. темпа роста в 6,5%. Регулятор с начала 2018 г. несколько раз ослаблял требования к резервам банков и, как ожидается, продолжит смягчать политику, в то время как правительство страны обещает в 2019 г. вновь снизить налоги для поддержки экономического роста, указывает Reuters.

По словам еще одного источника агентства, ЦБ, скорее всего, продолжит смягчать денежно-кредитную политику и позволит юаню ослабнуть еще немного для поддержки экспорта, но чиновники будут следить за состоянием рынков по мере приближения курса национальной валюты к 7 за доллар. Один из чиновников отметил, что ЦБ выступает против использования девальвации валюты в качестве конкурентного преимущества для экспорта.

Народный банк не ответил на просьбу Reuters о комментарии. Вице-президент регулятора Пань Гуншэн заявил на брифинге, что хорошие фундаментальные показатели экономики и достаточные валютные резервы помогут сохранять общую стабильность юаня.

Политика
Новости

Минфин объяснил применение травматического оружия своим сотрудником

Ведомости
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Чиновник Минфина Павел Ефимов, о задержании которого за стрельбу ранее в понедельник сообщили со ссылкой на источники «Московский комсомолец», «Интерфакс», РБК и другие СМИ, не был задержан и не находится под какими-либо ограничениями, сообщил официальный представитель министерства. «Ведомости» направили запрос в полицию для подтверждения этой информации.

О том, что в Москве задержан высокопоставленный чиновник Минфина, первым сообщил «МК». Издание утверждало, что 22 октября во время конфликта чиновник дважды выстрелил из травматического пистолета в своего оппонента, пострадавший получил ранение правой бровной дуги. РБК со ссылкой на источник в территориальном отделе полиции написал, что был задержан заместитель директора департамента проектного финансирования и инвестиционной политики Минфина Павел Ефимов, он дал признательные показания. Павел Ефимов указан в списке сотрудников на сайте Минфина.

Собеседник агентства «Москва» в правоохранительных органах заявил, что в отношении Ефимова возбуждено дело по ч. 1 ст. 213 Уголовного кодекса (хулиганство). «Интерфакс» со ссылкой на свой источник написал, что чиновник был отпущен под подписку о невыезде.

Представитель Минфина рассказал, что Ефимов снимает однокомнатную квартиру и у него возник «бытовой конфликт» с соседями из-за того, что его беременная супруга «паркуется на местах, предназначенных, по мнению постоянно проживающих жителей дома, только для их автомобилей». По словам представителя ведомства, во время конфликта Ефимову пришлось защищать жену от нападения троих нетрезвых граждан, спровоцировавших ссору. Он подтвердил, что чиновник применил травматическое оружие — но с целью самообороны. При этом первый выстрел «был сделан в воздух с целью предупреждения», второй — в руку одного из нападавших, рассказал представитель ведомства.

По его словам, Ефимов подал заявление в полицию для возбуждения дела по статье 112 УК «Умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести». Сейчас чиновник находится дома на больничном: в результате конфликта ему был причинен ущерб средней тяжести — сломан нос, нанесены множественные ушибы, рассказал представитель ведомства.

Бизнес
Новости

Рособрнадзор лишил лицензии Институт телевидения и радиовещания «Останкино»

Ведомости
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Рособрнадзор на основании решения Арбитражного суда прекратил действие образовательной лицензии Московского института телевидения и радиовещания «Останкино» (МИТРО). Об этом говорится на сайте ведомства.

В феврале служба приостановила действие лицензии. До этого Рособрнадзор после проверок применял к вузу и другие ограничительные меры — лишил его государственной аккредитации и права набирать студентов.

После аннулирования лицензии вуз обязан прекратить образовательную деятельность. Учредитель вуза, в свою очередь, должен обеспечить перевод студентов в другие вузы на программы по аналогичным направлениям, имеющие госаккредитацию.

В ноябре 2017 г. бывшие студенты пожаловались на институт в прокуратуру, писал «Коммерсантъ». Они говорили, что заплатили за обучение вперед, до того, как вуз лишили государственной аккредитации, и эти средства им не вернули. По их словам, вуз задолжал десяткам студентов от 40 до 160 000 руб. МИТРО в феврале уточнил, что прекратил образовательную деятельность еще осенью того же года, а все студенты были переведены в другие учебные заведения, напоминает «РИА Новости».

В какие школы ходили политики и бизнесмены

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