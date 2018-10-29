Бензин дорожает вопреки пожеланиям правительства

Цены на топливо на АЗС резко выросли этой весной из-за повышения акцизов, большей привлекательности экспорта и роста спроса Андрей Гордеев / Ведомости

В России дорожает топливо на АЗС – несмотря на меры, принятые правительством, заявил в понедельник премьер-министр Дмитрий Медведев. Для урегулирования ситуации он не исключил введения заградительной пошлины на экспорт нефти и нефтепродуктов.

«Я хотел бы, чтобы Министерство энергетики провело в ближайшие несколько дней консультации с нашими нефтяными компаниями. Мы же договорились о том, что будет принят план работы и определенное соглашение о поддержании сложившегося уровня цен на нефтепродукты на внутреннем рынке, – заявил председатель правительства (цитата по «Интерфаксу»). – Либо в ближайшее время мне придется подписать решение о том, чтобы ввести запретительные пошлины на нефть и нефтепродукты, чтобы ситуация на рынке была более стабильной». Медведев распорядился провести консультации с нефтяными компаниями в течение двух дней. Представитель председателя правительства от комментариев отказался.

«Ведомости» ожидают комментариев Минэнерго и нефтяных компаний.

Цены на топливо на АЗС резко выросли этой весной из-за повышения акцизов, большей привлекательности экспорта и роста спроса. В июне удалось остановить рост: правительство обещало нефтяникам снизить акцизы, а те в свою очередь – сдерживать цены. Нефтяники не повышали цены на топливо все лето.

Но уже осенью топливо начало дорожать в оптовом сегменте: в сентябре производители бензина подняли цены на 10% (данные Росстата). Розничные цены тоже начали расти, но в основном на АЗС, которые не принадлежат нефтяным компаниям. По данным Росстата, в сентябре в рознице бензин подорожал в 36 регионах, сильнее всего в Крыму – на 1,4%, в Севастополе и Забайкальском крае – на 1,1%.

Согласно данным Московской топливной ассоциации, за неделю с 22 по 29 октября заметно подорожал бензин и на московских заправках. Средняя цена Аи-92 выросла на 4 коп. и сейчас составляет 42,13 руб. за литр, Аи-95 – на 5 коп., и теперь она 45,80 руб. за литр. Подняли цены сети АЗС «Нефтмагистраль», «Тиса», «Астра АЗС». Бензин также подорожал у Shell («Шелл нефть») и BP («Петрол комплекс»).

Нефтяные компании тоже больше не хотят сдерживать рост цен – их заправки работают в убыток. Об этом они заявили 24 октября на совещании у зампреда правительства Дмитрия Козака, рассказывали «Ведомостям» человек, близкий к участникам совещания, и сотрудник нефтяной компании, участвовавший в совещании. Чтобы как-то компенсировать убытки на АЗС, нефтяные компании повышали оптовые цены, поэтому независимой рознице и приходится повышать цены, объяснял человек, близкий к участникам совещания у Козака.

Российский топливный союз предупреждал правительство, что рост с нового года акцизов и НДС может привести к увеличению цены 1 л бензина на 4,4 руб.