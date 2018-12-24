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Правительство обвинило New Stream в неисполнении соглашения о ценах на топливо

New Stream не исполняет соглашение о стабилизации цен на топливо, которое правительство заключило с нефтяными компаниями в ноябре, следует из протокола по итогам прошедшего у вице-премьера Дмитрия Козака совещания о текущей ситуации на рынке нефтепродуктов. Документ есть в распоряжении «Ведомостей», его подлинность подтвердили «Ведомостям» два участника совещания.

О ситуации с New Stream рассказали Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минэнерго, следует из протокола совещания. Никаких подробностей действий компании не раскрывается. Теперь ФАС совместно с Минэнерго и «Сбербанк капиталом» должна подготовить до 26 декабря предложения о восстановлении объемов поставок New Stream нефтепродуктов на внутренний рынок на уровне 2017 г. с увеличением на 3% и компенсации неисполненных обязательств, говорится в документе.

В ноябре нефтяные компании заключили с правительством соглашение о стабилизации цен на нефтепродукты сроком действия до 31 марта 2019 г. Из него следует, что нефтяникам разрешено будет поднять цены не более чем на 1,7% в связи с повышением НДС с 18 до 20%. Затем они смогут повышать цены только на инфляцию согласно официальному прогнозу – 4,3%.

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