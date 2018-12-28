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Кремль прокомментировал письмо Путину о риске спортивной изоляции России

Между Россией и Всемирным антидопинговым агентством (WADA) есть договоренности о том, как и в какие сроки агентство получит данные допинг-проб из московской лаборатории, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Его слова приводит «Интерфакс». Так Песков прокомментировал письмо гендиректора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса Владимиру Путину.

Песков отметил, что озабоченность Гануса судьбой российского спорта беспочвенна, поскольку тот не в курсе деталей переговоров о допинг-пробах между Москвой и WADA. «Существует понимание, как, в каком формате и в каком режиме это взаимодействие будет продолжаться и в какие сроки оно будет финализировано», — пояснил он. В то же время представитель Кремля назвал позицию Гануса экспертной точкой зрения, которая «будет приниматься во внимание».

WADA в сентябре вернуло РУСАДА статус соответствия антидопинговому кодексу при условии, что до 31 декабря эксперты агентства получат доступ к данным проверки допинг-проб московской лаборатории, которые опечатаны в связи с федеральным расследованием. Если Москва не выполнит эти условия, то РУСАДА уже в середине января лишится статуса соответствия, а российским спортсменам могут запретить выступать за рубежом. Россия также может лишиться возможности проводить у себя международные соревнования.

Ганус 27 декабря пожаловался в письме Путину, что российский спорт рискует оказаться в изоляции, если WADA не получит в срок данные, которых ждет от Москвы. Он подчеркивал, что Россия «у края пропасти», и призвал президента «защитить настоящее и будущее нашего чистого спорта, настоящие и будущие поколения спортсменов». Гендиректора РУСАДА сетовал, что отказ в передаче базы данных приводит к спекуляциям, мешающим развитию российского спорта.

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