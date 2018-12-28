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Росалкогольрегулирование ответило на критику Счетной палаты

Все действия Росалкогольрегулирования направлены на исполнение требований действующего законодательства, при том что сама служба находится в состоянии «хронического недофинансирования», заявил РБК представитель ведомства. Так он прокомментировал претензии со стороны аудиторов Счетной палаты, обвинивших службу в «недостаточно эффективном» контроле за оборотом алкогольной продукции и излишних тратах при заключении госконтрактов.

По данным Счетной палаты, в период с 2016 по 2018 г. служба получила 5,8 млрд руб. по программе регулирования в сфере производства и оборота алкогольной продукции. Почти половина расходов — около 45% — пошло на содержание центрального аппарата и территориальных органов, а 55% — на закупки для госнужд, в том числе на выполнение постановления кабмина о пресечении незаконного производства и оборота.

В этот же период в рамках борьбы с нелегальной продукцией Росалкогольрегулирование заключило 18 государственных контрактов с одной организацией — АО «Росспиртпром». Конкурсная документация содержала требования, практически исключавшие возможность участия в аукционе других компаний, указывала Счетная палата. Кроме того, служба недостаточно контролировала то, как «Росспиртпром» выполнял обязательства по этим контрактам. Последний, как выяснили аудиторы, не соблюдал сроки заявок о приеме и хранении изъятой продукции и оборудования, а также требования по их сохранности.

Представитель службы сообщил РБК, что с 2015 г. Росалкогольрегулирование изъяло из незаконного оборота 90 млн л этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также ликвидировало 500 подпольных производств алкоголя. Он подчеркнул, что служба неоднократно указывала на значительные расходы на хранение изъятого оборудования и продукции. Это связано с длительным рассмотрением дел в судах различных инстанций, пояснял он. Говоря о «Росспиртпроме», собеседник издания отметил, что ни одна организация в России не соответствует необходимым требованиям, поэтому уполномоченной организацией выступает именно эта.