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В совет директоров Tesla вошел основатель Oracle

В свой совет директоров производителя электромобилей Tesla вошли основатель Oracle Ларри Эллисон и глобальный директор по персоналу Walgreens Boots Alliance (WBA) Кэтлин Уилсон-Томпсон. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на заявление компании. Американский Forbes в 2018 г. оценил состояние Эллисона в $58,5 млрд, он занимает 10-е место в рейтинге богатейших людей планеты по версии журнала.

Два новых директора были отобраны в результате поиска, включающего оценку соответствия их убеждений миссии Tesla. Эллисон показал это ранее в этом году, когда купил 3 млн акций Tesla, отмечается в заявлении. Эллисон и Уилсон-Томпсон были введены в состав совета в рамках соглашения компании с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC).

SEC обратилась в суд с иском против основателя Tesla Илона Маска в конце октября. Поводом стали сообщения бизнесмена в Twitter о планах сделать Tesla непубличной компанией и выкупить акции по $420 за бумагу – на 20% выше их котировок на тот момент. Регулятор обвинил Маска в мошенничестве из-за «фальшивых и вводящих в заблуждение» публикаций. SEC решила, что он сделал эти записи, чтобы произвести впечатление на свою девушку – канадскую певицу Граймс. Маск поначалу отказался от сделки с регулятором, однако спустя три дня все-таки достиг с ним соглашения.

По условиям соглашения Маск покинул пост председателя совета директоров Tesla. В ноябре Tesla назначила на этот пост Робин Денем. До этого с 2014 г. она входила в совет директоров компании в качестве независимого директора.

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