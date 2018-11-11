Как Робин Денхолм прошла путь от заправщика на бензоколонке до топ-менеджера Tesla
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Осенью этого года Илон Маск вынужден был уйти с поста председателя совета директоров Tesla (но сохранил должность гендиректора и члена совета) в результате досудебного соглашения с американской Комиссией по рынку ценных бумаг (SEC). Такой оказалась цена твита, который предприниматель опубликовал в августе.
Тогда Маск написал, что сделает Tesla непубличной компанией, и пообещал выкупать акции на 20% дороже, чем они торговались на тот момент. «Финансирование уже обеспечено», – уверял Маск, а единственная якобы оставшаяся преграда – получить одобрение акционеров. Акции рванули вверх. Но вскоре выяснилось, что совет директоров только начал обсуждать сделку, а денег для нее нет. Всего через 17 дней Маск дал задний ход и публично отказался от идеи.
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