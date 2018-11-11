Бизнес / Транспорт
Статья опубликована в № 4693 от 12.11.2018 под заголовком: Робин Денхолм: «С нетерпением жду, чтобы помочь Илону Маску и Tesla»

Как Робин Денхолм прошла путь от заправщика на бензоколонке до топ-менеджера Tesla

У нового председателя совета директоров Tesla богатый опыт сокращения издержек и реструктуризации бизнеса
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Осенью этого года Илон Маск вынужден был уйти с поста председателя совета директоров Tesla (но сохранил должность гендиректора и члена совета) в результате досудебного соглашения с американской Комиссией по рынку ценных бумаг (SEC). Такой оказалась цена твита, который предприниматель опубликовал в августе.

Тогда Маск написал, что сделает Tesla непубличной компанией, и пообещал выкупать акции на 20% дороже, чем они торговались на тот момент. «Финансирование уже обеспечено», – уверял Маск, а единственная якобы оставшаяся преграда – получить одобрение акционеров. Акции рванули вверх. Но вскоре выяснилось, что совет директоров только начал обсуждать сделку, а денег для нее нет. Всего через 17 дней Маск дал задний ход и публично отказался от идеи.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике