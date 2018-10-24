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Маск анонсировал упрощение интерьеров Model S и Model X

Основатель и гендиректор компании Tesla Илон Маск объявил о сокращении доступных опций в интерьере Model S и Model X в ближайшее время. «Для упрощения производства многие из комплектаций салона моделей Tesla S и Tesla X будут недоступны с 1 ноября», — написал он на своей страничке в Twitter.

Какие именно опции исчезнут, Маск не пояснил. Сейчас покупатели Model X могут выбирать комплектацию из пяти, шести или семи кресел в салоне и варианты оформления салона. Ранее сообщалось об упрощении интерьера самой бюджетной модели – Model 3.

Для упрощения производства с 12 сентября Tesla отказалась от двух из семи цветов электрокаров. Obsidian Black Metallic и Silver Metallic теперь доступны по спецзаказу и по более высокой цене.

В 2018 г. Tesla вынуждена активно наращивать темпы производства для выполнения поступающих заказов. В июле компания заявила о производстве 5000 Model 3 в неделю. Выход на производство 6000 электрокаров, по расчетам компании, должен был вывести ее в прибыль.