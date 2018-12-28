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Операторов утилизации мусора освободят от НДС

Региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами освободят от НДС, решение одобрено, сказал сегодня первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

«Правительство принимает меры по сдерживанию роста тарифов на услуги региональных операторов, которые работают по новым правилам с твердыми коммунальными отходами. В правительстве принято решение освободить региональных операторов от уплаты НДС. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс будут разработаны в ближайшее время», — сказал Силуанов «Интерфаксу». Однако если региональные власти и сами операторы решат, что освобождение от НДС будет препятствовать инвестициям, от него можно будет отказаться, добавил первый вице-премьер.

О том, что правительство прорабатывает освобождение от НДС операторов региональной системы вывоза мусора, 18 декабря заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

С начала 2019 г. в России стартует «мусорная» реформа, имеющая целью переход к новой системе утилизации бытовых отходов. К марту регионы должны принять территориальные схемы обращения с мусором, а до 1 мая провести конкурс по выбору оператора. Новые тарифы на вывоз и переработку мусора будут утверждены для населения до 1 июля. Жители будут оплачивать вывоз и утилизацию мусора как отдельную коммунальную услугу, не входящую в состав платы управляющей компании за содержание жилого помещения.