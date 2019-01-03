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Суд Брюсселя признал деятельность сервиса Uber незаконной

Суд столицы Бельгии по коммерческим вопросам признал оказание услуг онлайн сервисом по вызову такси Uber в Брюсселе незаконной. Об этом сообщают La Libre Belgique и Le Dernier Heur.

Оказывать транспортные услуги в Брюсселе имеют право лишь те водители, у которых есть выданная городом лицензия на осуществление перевозок, а также светящийся опознавательный знак такси на крыше. Соответствующее решение было принято в декабре, но известно о нем стало только сейчас. В сентябре 2018 г. суд принимал аналогичное решение.

Иск против Uber ранее подала таксомоторная компания Febet, обвинявшая американского гиганта в недобросовестной конкуренции. Защита Febet доказывала, что Uber, предлагая услуги вызова такси с водителем, маскирует свою деятельность, оказывая, по сути, услуги перевозчика.

Декабрьское определение брюссельского суда разъясняет решение, которое было принято еще в сентябре 2015 г. и повлекло за собой запрет услуг Uberpop — такси эконом-класса с водителем без лицензии на вождение такси, отмечает L'Echo.