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Акции Apple упали более чем на 9% на фоне пересмотра прогнозов по выручке компании

Бумаги Apple подешевели на 9,32% на открытии торгов на бирже Nasdaq, а капитализация компании опустилась до $749,3 млрд, передает Bloomberg.

Накануне Apple снизила свой прогноз по выручке за I квартал 2019 финансового года, сообщил в открытом письме инвесторам главный исполнительный директор Тим Кук. Вместо прогнозировавшихся ранее доходов $89–93 млрд выручка компании, по предварительной информации, составит около $84 млрд.

Сокращение прогнозов Apple произошло первые за почти два десятилетия. В компании связали происходящее с замедлением продаж iPhone на фоне экономического спада в Китае и «растущим торговым напряжением» в отношениях Пекина и Вашингтона.

«Если у нас будут успешные переговоры с Китаем, то продажи Apple и продажи всех остальных восстановятся», – приводит Reuters заявление председателя Совета экономических консультантов при президенте США Кевина Хассета. Он выразил уверенность в том, что «многие американские компании, имеющие большой объем продаж в Китае, будут следить за снижением своих доходов в следующем году, пока вы не узнаете о том, что мы заключим сделку с Китаем».