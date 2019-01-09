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«Почта России» начнет удаленно взимать пошлины на товары из онлайн-магазинов

«Почта России» будет удаленно взимать пошлины на товары, приобретенные россиянами в зарубежных онлайн-магазинах, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу государственной компании.

Пилотный проект стартует 9 января. На каких ритейлеров он будет распространяться, «Почта России» не уточнила, но она рассчитывает, что «к нему постепенно присоединятся все крупнейшие игроки рынка».

Пошлина будет оплачиваться при оформлении заказа на сайте магазина. Технически это было решено совместно с Федеральной таможенной службой (ФТС), рассказал представитель «Почты России». Процесс оплаты будет тот же, что и при оплате покупки банковской картой в интернете.

Изначально проект планировалось запустить в ноябре 2018 г., однако соответствующий приказ Минфина был опубликован только 28 декабря. В документе используется понятие «уполномоченного» оператора почтовой связи. Пока таким оператором является только «Почта России», позже этот статус могут получить и другие компании, рассказал представитель Минфина.

Беспошлинный порог для покупок в зарубежных онлайн-магазинах с 1 января 2019 г. снижен вдвое − до 500 евро. Если сумма покупок за месяц больше, чем эта сумма, или общий вес заказов больше 31 кг, то покупатель должен заплатить 30% стоимости товара, однако не менее 4 евро за каждый килограмм сверх лимита. В 2020 г. порог упадет до 200 евро, однако будет применяться уже к каждой отдельной посылке.