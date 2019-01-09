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Сбербанк инициировал банкротство Оренбургского завода промцинкования

Сбербанк в ноябре прошлого года подал заявление о банкротстве Оренбургского завода промышленного цинкования, на котором 9 января произошел крупный пожар. Как следует из картотеки арбитражных дел, сумма требований составляет 6,36 млрд руб., их обоснованность Арбитражный суд Оренбургской области рассмотрит 1 февраля.

Завод входит в холдинг «Уралэлектрострой», сообщается на его сайте. Он открылся в 2014 г. и является одним из крупнейших предприятий по горячему цинкованию металлоконструкций в России. Из базы «СПАРК-Интерфакс» следует, что 33% долей ООО «Оренбургский завод промышленного цинкования» принадлежит структуре Сбербанка — ООО «СБК Премьер», 67% долей — Сергею Чернову (полностью или частично заложены в Сбербанке). В залоге у банка также находятся здания и сооружения, принадлежащие предприятию, оборудование, машины, инструмент и комплектующие.

В среду около пяти часов по московскому времени на заводе вспыхнул пожар, площадь которого достигла 7000 кв. м. У здания обрушилась крыша. В Новосергиевском районе Оренбургской области, где расположено предприятие, был объявлен режим чрезвычайной ситуации. На момент публикации открытое горение было ликвидировано.

Пожар произошел в цехе горячего цинкования, где происходит просушка изделий, рассказал «Интерфаксу» глава района Александр Лыков. По его словам, причинами возгорания могли стать превышение в цехе температуры или замыкание. По предварительным данным, никто не пострадал. Пожар вспыхнул во время рабочего дня, когда на заводе находилось более 70 человек, все они были оперативно эвакуированы, рассказал Лыков.