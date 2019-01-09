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Бизнес
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Из-за пожара на заводе под Оренбургом ввели режим чрезвычайной ситуации

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В Новосергиевском районе Оренбургской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за пожара на Оренбургском заводе промышленного цинкования, сообщает ТАСС со ссылкой на главу района Александра Лыкова. По его словам, в районе проводится совещание под руководством губернатора области Юрия Берга.

Пожар на заводе цинкования под Оренбургом начался около пяти часов по московскому времени. К половине седьмого площадь возгорания достигла 6600 кв. м, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС. По предварительным данным, никто не пострадал, весь персонал был эвакуирован. Завод расположен на расстоянии 13 км от населенных пунктов.

Предприятие входит в холдинг «Уралэлектрострой», сообщается на его сайте. Завод открылся в 2014 г. и является одним из крупнейших предприятий по горячему цинкованию металлоконструкций в России. Производственная мощность – до 80 000 т в год.

Финансы
Новости

Котировки нефти Brent превысили $61 за баррель

Ведомости
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Стоимость нефти марки Brent вечером в среду превысила отметку в $61 за баррель впервые с 17 декабря, свидетельствуют данные торгов. В восемь вечера по московскому времени баррель Brent на Интерконтинентальной бирже стоил $61,2, подорожав на 4%. Цена нефти марки WTI выросла на 4,7% до $52,2 за баррель. 

Рубль при этом укрепился по отношению к доллару, но подешевел относительно европейской валюты. В 19.53 мск доллар на Московской бирже стоил 66,7 руб., опустившись на 18 коп., курс евро составлял 76,9 руб., прибавив 36 коп. 

Официальный курс доллара, установленный Центробанком России на 10 января, составляет 67 руб./$ (по сравнению с 69,5 руб./$ на 9 января), европейской валюты — 76,9 руб./евро (против 79,5 руб./евро днем ранее). 

ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены

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Финансы
Новости

ВТБ стал владельцем 81,1% Саровбизнесбанка

Ведомости
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ВТБ стал владельцем 81,11% уставного капитала Саровбизнесбанка (84,98% голосующих акций), передает «Интерфакс» со ссылкой на материалы кредитной организации.

Сделка была закрыта в конце 2018 г.

Ранее Саровбизнесбанк контролировал экс-гендиректор «Атомэнергопрома» Владимир Травин (30,39% капитала). Председателю правления банка Ирине Алушкиной принадлежало 19,99% капитала, еще 14,10% через кипрскую Belenfield Investments владел Демьян Москвин, по 9,9% было в собственности Роберта Гндоляна, Виктора Аистова и Дмитрия Зорина, 1,74% — Сергея Митина, 1,03% — через ООО «Центр-К» Жанны Алексеевой.

ВТБ выкупил доли Травина, Алушкина, Гндоляна, Аистова, Зорина, а также ряда миноритариев. Свои доли сохранили Москвин, Митин и Алексеева.

Наблюдательный совет ВТБ в конце декабря одобрил сделки по покупке долей в Саровбизнесбанке и Запсибкомбанке.

ВТБ по итогам III квартала прошлого года занял 2-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», Саровбизнесбанк — 106-е место.

Выбор редактора
Политика
Новости

МИД России указал послу Японии на искажение договоренностей Путина и Абэ

Ведомости
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МИД России обвинил японскую сторону в грубом искажении сути договоренностей президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ вокруг мирного договора. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов на встрече с послом Японии в России Тоёхиса Кодзуки. По мнению российской стороны, Токио искусственно нагнетает атмосферу вокруг этого вопроса.

Моргулов обратил внимание японского коллеги на последние заявления властей Японии о мирном договоре с Россией и Курилах. Вопросы у российской стороны вызвала позиция Токио о необходимости «добиться понимания» жителей южных Курил по вопросу о «переходе территориальной принадлежности островов к Японии», а также об «отказе от требования выплаты Россией компенсаций» в пользу Японии и бывших японских жителей за «послевоенную оккупацию островов».

«Такие заявления не могут быть расценены иначе как попытка искусственно нагнетать атмосферу вокруг проблемы мирного договора, навязать другой стороне собственный сценарий ее урегулирования», — подчеркивается в сообщении МИД России.

Ранее Путин и Абэ поручили своим помощникам и руководству МИД двух стран согласовать переговоры по мирному договору на основе Декларации 1956 г. Согласно документу, остановившему войну между СССР и Японией, российская сторона соглашалась передать японской стороне остров Шикотан и гряду Хабомаи. Условием для передачи островов было подписание мирного договора между странами, который до сих пор не подписан.

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды – Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 г. Накануне, 8 января, японская газета Yomiuri Shimbun со ссылкой на источники сообщила, что власти страны могут предложить России отказаться от взаимных требований компенсаций, связанных с островами. Такое предложение Токио может сделать Москве во время очередного раунда переговоров об условиях мирного договора.

Спорные острова: между Россией и Японией

Бизнес
Новости

ФАС объяснила причину подорожания бензина на заправках

Ведомости
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Розничные цены на бензин в российских регионах выросли из-за увеличения НДС, передает ТАСС со ссылкой на заявление начальника управления по топливно-энергетическому комплексу ФАС Дмитрия Махонина.

«В ряде регионов с 1 января 2019 г. мы отфиксировали рост цены в размере не более чем на 1,7%», — отметил он. По его словам, цены подняли в основном крупные нефтяные компании. «Других причин и предпосылок мы не видим, потому что маржинальность достаточно приемлемая», — пояснил Махонин.

По его словам, такой рост цен соответствует договоренностям между правительством и нефтяниками, достигнутыми осенью 2018 г.

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Бизнес
Новости

Прокуратура потребовала от «Победы» разрешить провоз зарегистрированного оружия

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Заместитель столичного прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном транспорте попросил суд признать незаконным запрет российского лоукостера «Победа» на перевозку оружия, боеприпасов и патронов на борту самолетов, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Щербинского суда Москвы.

«Прокурор... просит суд... обязать авиакомпанию "Победа" привести правила перевозки в соответствие с требованиями ФАП-82 (приказ Минтранса от 28 июня 2007 г.) "Об утверждении федеральных авиационных правил") в части положений о провозе оружия, боеприпасов и патронов к нему», — уточнила представитель суда Светлана Ехтанигова.

Согласно пункту 196 ФАП-82, воздушная перевозка оружия и других опасных веществ и предметов должна осуществляться в соответствии с международными договорами и нормативными правовыми актами России. Такие грузы должны приниматься к перевозке идентифицированными, соответствующим образом упакованными и маркированными. Речь идет о зарегистрированном в соответствии с законом оружии.

Выбор редактора
Политика
Новости

СМИ сообщили об отставке главного следователя Подмосковья

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Руководитель подмосковного управления Следственного комитета России генерал-лейтенант юстиции Андрей Марков покинул свой пост, сообщает «Росбалт» со ссылкой на источники. Информацию подтвердил PБК собеседник, близкий к руководству СКР. По данным СМИ, увольнение Маркова связано с переходом на новую должность. Официального подтверждения информации пока нет.

Как рассказали собеседники «Росбалта», Марков перед новогодними праздниками ушел в длительный отпуск с последующим увольнением. По данным агентства, генерал-лейтенант может перейти на работу в центральный аппарат Следственного комитета, заняв должность замначальника главного управления криминалистики.

По словам собеседника РБК, Маркова освободили от должности в связи с переводом на новое место работы. Куда именно, источник не уточнил. По его данным, главного следователя Подмосковья уведомили о снятии с должности в конце ноября прошлого года.

Кто вместо Маркова возглавит подмосковное управление СКР, собеседники СМИ не сообщили. По информации «Росбалта», ближайшие полгода исполнять обязанности руководителя главка, скорее всего, будет генерал-лейтенант юстиции Александр Иванов.

Стиль жизни
Новости

Основатель Amazon Безос объявил о разводе после 25 лет брака

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Богатейший человек планеты – основатель Amazon Джефф Безос объявил о разводе с женой Маккензи Безос. Об этом миллиардер сообщил в своем Twitter. Он добавил, что супруги давно не живут вместе.

Бизнесмен опубликовал в Twitter совместное с супругой заявление, в котором они сообщают, что расстаются друзьями. В сообщении отмечается, что после развода они продолжат сотрудничать в совместных проектах и инвестициях. «Нам невероятно повезло, что мы нашли друг друга, и мы глубоко благодарны друг другу за каждый год совместной жизни. Если бы мы знали, что наши дороги разойдутся через 25 лет, мы бы выбрали этот путь снова», – говорится в совместном заявлении.

Джефф Безос и Маккензи познакомились в 1992 г., когда работали вместе в нью-йоркском хедж-фонде. Пара поженилась в 1993 г. У супругов четверо детей. В 2017 г. они создали совместный благотворительный фонд Day One Fund.

Американский Forbes в марте 2018 г. оценивал состояние миллиардера в $112 млрд. 7 января Amazon обогнал Apple по рыночной капитализации и стал самой дорогой компанией в мире. Рыночная капитализация Amazon превысила $796 млрд, писала The Wall Street Journal.

Самые влиятельные люди мира по версии Forbes

Политика
Новости

Весельницкая прокомментировала предъявленные ей в США обвинения

Ведомости
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Российский юрист Наталья Весельницкая назвала предъявленные ей в США обвинения попыткой избежать опубликования имеющихся у нее сведений по «закону Магнитского», передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия-24». Весельницкая рассказала, что у нее есть доказательства «покупки правосудия конгресса».

«Полагаю, что это всё (обвинения в США. – "Ведомости") направлено как раз на то, чтобы не дать мне осуществлять свою профессиональную деятельность в ключе, который очень сильно болезнен для США, а именно – связанную с «законом Магнитского», – сказала она.

Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк 8 января предъявила Весельницкой обвинения в препятствовании расследованию по делу компании Prevezon Holdings. По информации следствия, Весельницкая была одним из адвокатов, представлявших интересы Prevezon Holdings, обвиненной в США в отмывании 5,4 млрд руб., незаконно выведенных из российского бюджета. Прокуратура США считает, что она направила в американский суд материалы о компании, «намеренно вводящие в заблуждение». Эти документы якобы касались предпринятых российскими властями действий. Помимо этого следствие считает, что Весельницкая скрыла от суда свое участие в составлении данных документов. Материалы были подготовлены «в тайном сотрудничестве с высокопоставленным российским прокурором».

В США Весельницкой грозит до 10 лет тюрьмы. В заявлении прокуратуры отмечается, что сейчас адвокат проживает на территории России.

Выбор редактора
Финансы
Новости

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту «Кэшбери»

Ведомости
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Управление Роскомнадзора по Ростовской области по решению суда начало блокировать доступ к сайту группы «Кэшбери», сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя управления Игоря Сидорцова. По его словам, доступ к сайту группы cashbery.com сейчас ограничен.

Осенью 2017 г. Центробанк пожаловался на «Кэшбери» в Генпрокуратуру и МВД. «Это одна из самых масштабных финансовых пирамид, которую мы выявили за последние годы, она развернула свою деятельность во многих регионах, практически по всей стране», – пояснял директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ Валерий Лях. Регулятор оценивал ущерб от деятельности «Кэшбери» в 1–3 млрд руб.

При этом ЦБ не мог самостоятельно остановить работу «Кэшбери», потому что у компании нет лицензии регулятора. В итоге с иском в суд против «Кэшбери» обратилась прокуратура. В ноябре суд Ростова-на-Дону принял решение о блокировке двух сайтов группы компаний «Кэшбери» – кэшбери.рф и cashbery.com. Сама компания отрицала обвинения в создании финансовой пирамиды. Однако в ноябре 2017 г. «Кэшбери» объявила о прекращении работы. Против компании развернута целая армия журналистов, объяснял владелец платформы Артур Варданян. Он уточнял, что «Кэшбери» погасит свои долги перед клиентами.

МММ: жертвы и поклонники

Экономика
Новости

Правительство направит еще 147 млн рублей на помощь пострадавшим в Магнитогорске

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Из резервного фонда правительства дополнительно будет выделено 147 млн руб. для помощи с покупкой жилья пострадавшим обрушившихся подъездов в жилом доме в Магнитогорске. Об этом заявил премьер Дмитрий Медведев во время видеосвязи с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским, передает «РИА Новости».

Губернатор сообщил Медведеву, что необходимо оказать помощь «тем, кто остался без крыши над головой». Речь идет о жильцах подъездов №7 и №8. Финансовая помощь необходима 101 семье, уточнил Дубровский. Медведев пообещал, что нуждающимся будет оказана финансовая помощь для обеспечения жильем. «Я подписал соответствующие документы», – заверил Медведев Дубровского.

По словам премьера, размер помощи каждой конкретной семье будет зависеть от площади утраченного жилья. «Эти средства нужно распределить как можно быстрее», – добавил Медведев. Он напомнил, что на федеральном уровне этим вопросом занимаются Минстрой и вице-премьер Виталий Мутко.

Медведев также поинтересовался у губернатора, есть ли на рынке необходимое жилье. Дубровский сказал, что новое жилье на рынке недвижимости в регионе имеется.

В начале января Медведев подписал распоряжение, согласно которому пострадавшим и семьям погибших из резервного фонда будет выделено 65 млн руб. Члены семей каждого погибшего единовременно получат по 1 млн руб. Тем, кто получил вред здоровью при обрушении, выплатят от 200 000 до 400 000 руб. 6 января Дубровский сообщил, что власти решили увеличить размер помощи до 93 млн руб.

В Магнитогорске обрушение подъезда дома по ул. Карла Маркса произошло 31 декабря. Погибли 39 человек. По информации следствия, обрушение последовало после взрыва бытового газа. По факту происшедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

В Магнитогорске из-за взрыва газа обрушился подъезд многоэтажки

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Гендиректор Herbalife ушел в отставку

Ведомости
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Главный исполнительный директор Herbalife Ричард Гудис ушел в отставку после полутора лет руководства компанией, специализирующейся на прямых продажах биодобавок. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на пресс-релиз компании.

Причиной его отставки стали заявления, сделанные до вступления в должность CEO, «не соответствующие стандартам компании и не отражающие ее ценности». Компания подчеркнула, что уход Гудиса из компании не связан с какими-либо проблемами, связанными с ее финансовой отчетностью. Деталей в пресс-релизе не приводится, однако известно, что руководитель компании получит $3,5 млн в качестве компенсации за расторжение контракта.

Гудис вступил в должность руководителя компании в июне 2017 г., до этого он в течение семи лет работал операционным директором Herbalife. Временно исполняющим обязанности гендиректора Herbalife назначен исполнительный председатель совета директоров Майкл Джонсон, который управлял компанией с 2003 по 2017 г.

Акции Herbalife дешевеют на 2,4% в ходе предварительных торгов в среду, 9 января.

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