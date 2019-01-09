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Из-за пожара на заводе под Оренбургом ввели режим чрезвычайной ситуации

В Новосергиевском районе Оренбургской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за пожара на Оренбургском заводе промышленного цинкования, сообщает ТАСС со ссылкой на главу района Александра Лыкова. По его словам, в районе проводится совещание под руководством губернатора области Юрия Берга.

Пожар на заводе цинкования под Оренбургом начался около пяти часов по московскому времени. К половине седьмого площадь возгорания достигла 6600 кв. м, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС. По предварительным данным, никто не пострадал, весь персонал был эвакуирован. Завод расположен на расстоянии 13 км от населенных пунктов.

Предприятие входит в холдинг «Уралэлектрострой», сообщается на его сайте. Завод открылся в 2014 г. и является одним из крупнейших предприятий по горячему цинкованию металлоконструкций в России. Производственная мощность – до 80 000 т в год.